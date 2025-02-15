Temizlik Yapmanın Terapiyle Neredeyse Eş Değer Olmasının 11 Haklı Sebebi

Hayatta her zaman işler istediğimiz gibi gitmiyor ve kontrolü kendinizde sanarken aslında hiç de öyle olmadığını fark edebiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var ki masanızı toplamak ya da çamaşırları katlamanın kontrolünüz dışında gerçekleşmesinin imkanı yok. Böyle küçük şeyler, insana oldukça güç veriyor.