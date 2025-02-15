Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

6 tane gelen seramik tabaklar servis için ideal. 20 cm olan tabaklar çok şık. Bitki desenleriyle çok tatlı duran tabak seti ile yaptığınız her şey çok daha güzel görünecek.

449 TL olan tabak seti Temu'da 741 TL.

Özel Tasarım Handmade Seramik Tabak Seti

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