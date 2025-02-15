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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 15 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
15.02.2025 - 13:19

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 15.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Dekoratif Karton Kedi Tırmalama Kanepesi

Dekoratif Karton Kedi Tırmalama Kanepesi

Bu kedi tırmalama kanepesine kediler bayılıyor. 59x24x26 cm boyutlarındaki tırmalama kanepesi tırmalamayı seven kedilerin en sevdikleri oyuncaklardan oluyor. 

Kedim bayıldı. Özelliklerde yazan boyutlarda, sorunsuz sipariş. Hediye için ayrıca teşekkürler.

529 TL olan ürün Temu'da 792 TL.

Dekoratif Karton Kedi Tırmalama Kanepesi

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

JBEIY Mum Yapma Seti

JBEIY Mum Yapma Seti

İçinde mum yapacağınız her malzemenin olduğu mum seti çok güzel. İçinde doğal soya balmumu, 200 fitil, 5 karıştırıcı ve fitil desteği olan setle kendi istediğiniz gibi mumlar yapabileceksiniz.

222 TL olan set Temu'da 333 TL.

JBEIY Mum Yapma Seti

Zeynep Tekstil Comfy Bornoz

Zeynep Tekstil Comfy Bornoz

Bornozları seviyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Krem rengindeki bornozla banyodan sonra hızlıca kuruyabileceksiniz. Yumuşak bornoz hem rahat hem çok şık.  

439 TL olan bornoz Temu'da 576 TL.

Zeynep Tekstil Comfy Bornoz

Koton Spor Tişört

Koton Spor Tişört

Oversize model tişörtün önünde baskısı var. Spor yaparken giyebileceğiniz tişörtü günlük olarak giymek de mümkün.

135 TL olan tişört Temu'da 220 TL.

Koton Spor Tişört

Koton Pantolon

Koton Pantolon

İspanyol paça pantolon aynı zamanda yüksek bel. Mor renkli pantolon şık bir parça. Rengine ayrı duruşuna ayrı bayılacağınız pantolon çok yakışıyor. 

399 TL olan pantolonun benzeri Temu'da 652 TL.

Koton Pantolon

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Özel Tasarım Handmade Seramik Tabak Seti

Özel Tasarım Handmade Seramik Tabak Seti

6 tane gelen seramik tabaklar servis için ideal. 20 cm olan tabaklar çok şık. Bitki desenleriyle çok tatlı duran tabak seti ile yaptığınız her şey çok daha güzel görünecek.

449 TL olan tabak seti Temu'da 741 TL.

Özel Tasarım Handmade Seramik Tabak Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Koton Dikiş Detaylı Spor Tayt

Koton Dikiş Detaylı Spor Tayt

Tayt almak istiyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Rahat ve şık bir model olan tayt, spor yaparken kullanabileceğiniz bir model.

207 TL olan tayt Temu'da 227 TL.

Koton Dikiş Detaylı Spor Tayt

DeFacto Coool Fitted Hırka

DeFacto Coool Fitted Hırka

Fermuarlı modellerden olan hırka dik yakalı. Spor üstlerden biri olan hırkanın size çok yakışacağı kesin. Spor kombinlerle giyebileceğiniz hırkayı jeanlerle de kombinleyebilirsiniz.

359 TL olan hırkanın benzeri Temu'da 547 TL.

DeFacto Coool Fitted Hırka

Orret Home Raf Düzenleyici Seti

Orret Home Raf Düzenleyici Seti

Dolap içlerini düzenlemek için bu ürünlere ihtiyacınız var. 2 tane gelen raf düzenleyicilere tabak ya da bardak koymak mümkün. Dolapları daha kullanılabilir hale getiren set modern bir tasarıma sahip.

Oldukça güzel bir ürün ve çok mantıklı bir şekilde boş alanı kullanmanıza izin veriyor ancak metal kısmın uçları biraz keskin dikkatli olmazsanız elinizi kesebilir, metalin kendisi ince, biraz da sebebi o. Ayaklar plastikten ve çok iyi kalite değil, daha sert olabilirlerdi zira ağır bir şey koymaya gelmez.

259 TL olan düzenleyiciler Temu'da 771 TL.

Orret Home Raf Düzenleyici Seti

Ekouaer Hamile Pijaması

Ekouaer Hamile Pijaması

Hamileyken her pijama giyilemiyor. O yüzden bu pijamaları alabilirsiniz. Hem rahat hem şık pijamalar yıldız desenli.

458 TL olan pijama takımı Temu'da 635 TL.

Ekouaer Hamile Pijaması

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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