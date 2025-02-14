onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Giyim
Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 14 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 13:43

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Delta Ds Badminton Seti

Delta Ds Badminton Seti

Badminton oynuyorsanız rakete elbette ihtiyacınız var. Kılıfı ve 3 topuyla gelen set çok işinize yarayacak. Arkadaşınızla badminton oynamak için bu seti alabilirsiniz. 

çok çok uyguna aldım ama bence fiyatın biraz daha üstünde kaliteli. Çantalı,topları mevcut. Eğilme bükülme yapmadı. İndirimdeyken aldım çok çok uyguna geldi.

323 TL olan setin Temu'da pembesi 533 TL.

Delta Ds Badminton Seti

Gümüş Renkli Ayaklı Çiçeklik

Gümüş Renkli Ayaklı Çiçeklik

Gümüş ayakları olan vazolar çok şık duruyor. Salona koyabileceğiniz ayaklı çiçeklik 2 tane geliyor. Evinizin en güzel köşesine koyabileceğiniz çiçeklikten biri uzun biri kısa modelde.

425 TL olan çiçeklik Temu'da 945 TL.

Gümüş Renkli Ayaklı Çiçeklik

Madame Coco Katriane Tv Battaniyesi

Madame Coco Katriane Tv Battaniyesi

Televizyon karşısında otururken battaniyeye ihtiyacınız varsa bunu alabilirsiniz. Gri renkli olduğu için tüm koltuklara uygun. 

%31 indirime giren battaniye 299 TL, Temu'da ise benzeri 572 TL.

Madame Coco Katriane Tv Battaniyesi

Delta Unisex Voleybol Topu

Delta Unisex Voleybol Topu

Voleybol oynamayı seviyorsanız bu topu alabilirsiniz. Özel dikişleri sayesinde uzun yıllar kullanabileceksiniz. 

Çok kaliteli bir ürün. Outdoor olarak kullanıyorum. Amazon farkıyla 1 günde teslim aldım.

%10 indirimde olan top 315 TL, Temu'da ise 385 TL.

Delta Unisex Voleybol Topu

DECRAFTS Seagrass Saklama Sepeti

DECRAFTS Seagrass Saklama Sepeti

Her yerde kullanabileceğiniz bu hasır sepet çok şık duruyor. Banyoda tuvalet kağıdı ya da havlu koyabileceğiniz sepet 42x14x9 cm boyutlarında. 

286 TL olan saklama sepeti Temu'da 350 TL.

DECRAFTS Seagrass Saklama Sepeti

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BijuHome Soobepark Kumaş Çanta

BijuHome Soobepark Kumaş Çanta

Çıt çıtlayarak kapanabilen kadın çantası günlük kullanıma uygun. Alışveriş çantası olarak da kullanabileceğiniz çanta oldukça geniş. Love baskılı çanta çok tatlı!

149 TL olan çanta Temu'da 369 TL.

BijuHome Soobepark Kumaş Çanta

Basic Kadın Triko Hırka

Basic Kadın Triko Hırka

V yaka kazak triko. Hırkayla kışın rahat edeceksiniz. Gri renkli olduğu için her şeyle yakışıyor. Etekle ya da pantolonla kombin yapabileceğiniz hırka önden düğmeli.

Bu hırka şu an %6 indirimde. İndirimli fiyatı 399 TL. Temu'da ise benzeri 434 TL.

Basic Kadın Triko Hırka

TrendSeninle Gri Sweatshirt

TrendSeninle Gri Sweatshirt

Kapüşonlu bu sweatshirt kış için ideal. Baskılı sweat unisex bir model. Serin havalarda giyip çıkabileceğiniz sweatshirtü kışın mont ya da ceket altına giyebilirsiniz.

227 TL olan sweatshirt %35 indirimde. Temu'da ise başka bir modelin fiyatı 344 TL.

TrendSeninle Gri Sweatshirt

Kadın Triko Kazak

Kadın Triko Kazak

Boğazlı kazağın renkleri çok güzel. Yünlü kazağın modeline aşık olacaksınız. Başka renkleri de olan kazak jeanlerle çok yakışacak!

%20 indirimde olan kazak 257 TL, Temu'da ise benzeri 456 TL.

Kadın Triko Kazak

STOBOK Kapı Engelleyici

STOBOK Kapı Engelleyici

Kapı önü için stopper arıyorsunuz ama aynı modellerden sıkıldınız mı? O zaman bu fareli stopper tam sizlik. 

604 TL olan kapı engelleyicinin başka modeli Temu'da 768 TL.

STOBOK Kapı Engelleyici

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
mulan
mulan
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın