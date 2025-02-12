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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
12.02.2025 - 12:58

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 12.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Porsima Standlı Çoklu Kesme Tahtası Seti

Porsima Standlı Çoklu Kesme Tahtası Seti

Kesme tahtalarınız artık eskidiyse bu kesme tahtası tam sizlik. İçinde et, sebze ve balık için ayrı ayrı tahtalar olan setin kendi standı da var. Antrasit renkli standı olan setin içinde ürünler için ayrı ayrı kesme tahtaları var.

364 TL olan set Temu'da 422 TL.

Porsima Standlı Çoklu Kesme Tahtası Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Cooker İnox Çift Katlı Çelik Termos

Cooker İnox Çift Katlı Çelik Termos

2 litrelik termos, çelik. İçine çayınızı veya kahvenizi koyup istediğiniz yere götürebiliyorsunuz. İçindekini 12 saat sıcak veya soğuk tutabilen termosla dışarıda rahat rahat bir şeyler içebileceksiniz.

sıcaklığı iyi tutuyor. faydalı.

%7 indirime giren termos 434 TL. Temu'da benzeri 460 TL.

Cooker İnox Çift Katlı Çelik Termos

Koton Kruvaze Blazer Ceket

Koton Kruvaze Blazer Ceket

Beyaz renkli ceket her şeye uyuyor. Önden düğmeli ceketi işte, evde ya da günlük olarak giyebilirsiniz. Davetlere de giyilebilecek ceketi etek ya da pantolonla kombinleyebilirsiniz.

Aldığım her şeyden memnunum. Canımmm amazon iyi ki varsın. Keşke şirket değil de insan olsaydın seni nerde olursan ol bulurdum💋

%5 indirimli ceket 728 TL. Temu'da ise benzeri 734 TL.

Koton Kruvaze Blazer Ceket

SPRENDA Bal Kavanozu

SPRENDA Bal Kavanozu

Bal koyacak bir kavanozunuz yoksa bu ürüne bakabilirsiniz. Kendi kaşığı olan kavanozla bal koymak kolaylaşıyor. Hem şık hem kaliteli kavanoz her eve lazım!

139 TL olan bal kavanozu Temu'da 233 TL.

SPRENDA Bal Kavanozu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Kosingna Yoga Matı

Kosingna Yoga Matı

Köpek baskılı yoga matı kaymıyor. Üzerindeki deselerle çok tatlı olan mat katlanabiliyor. İstediğiniz her yere yanınızda götürüp yoga yapabileceğiniz mat yumuşak ve rahat.

764 TL olan mat Temu'da 1.002 TL.

Kosingna Yoga Matı

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NUPTIO Pirinç Altın Mumluklar

NUPTIO Pirinç Altın Mumluklar

3 parçadan oluşan mumluklar pirinç malzemeden üretilmiş. Masanıza şık bir dokunuş olacak bu mumluklar çok güzel duruyor. Sevdiklerinize hediye olarak da alabileceğiniz mumluklar 3 ayrı boyda geliyor.

404 TL olan mumluklar Temu'da 915 TL.

NUPTIO Pirinç Altın Mumluklar

HAYAL KUSU File Çamaşır Sepeti

HAYAL KUSU File Çamaşır Sepeti

File çamaşır sepeti 45x40 cm. Birçok rengi olan file sepet hem az yer kaplıyor hem de kolayca taşınabiliyor. Katlanabilir olduğu için işiniz yoksa kolayca kaldırabiliyorsunuz.

139 TL olan çamaşır sepeti Temu'da 179 TL.

HAYAL KUSU File Çamaşır Sepeti

PALTO TASARIM Kupa

PALTO TASARIM Kupa

Üzerinde etnik kedi deseni olan kupa çok tatlı. Kedi seven bir arkadaşınıza hediye olarak da alabileceğiniz kupa seramik. 

159 TL olan kupa Temu'da 204 TL.

PALTO TASARIM Kupa

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

ONLCOLOUR LIFE Tişört

ONLCOLOUR LIFE Tişört

Kahve seviyorsanız bu tişörtü almanız gerek. Üzerindeki baskısıyla çok hoşunuza gidecek tişört kotlarla çok yakışacak.

%5 indirimde olan tişört 294 TL. Temu'da ise benzeri 330 TL.

ONLCOLOUR LIFE Tişört

Supaway Güneş Gözlüğü Düzenleyici

Supaway Güneş Gözlüğü Düzenleyici

Güneş gözlüklerinizi düzenlemek ve saklamak için bu kutuyu alabilirsiniz. Şeffaf olduğu için gözlüklerinizi rahat rahat görebiliyorsunuz.

639 TL olan düzenleyici Temu'da 764 TL.

Supaway Güneş Gözlüğü Düzenleyici

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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