Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 12 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

Kesme tahtalarınız artık eskidiyse bu kesme tahtası tam sizlik. İçinde et, sebze ve balık için ayrı ayrı tahtalar olan setin kendi standı da var. Antrasit renkli standı olan setin içinde ürünler için ayrı ayrı kesme tahtaları var.

364 TL olan set Temu'da 422 TL.

Porsima Standlı Çoklu Kesme Tahtası Seti

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