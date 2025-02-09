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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
09.02.2025 - 14:44

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 09.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Funtly Duvar Saati

Funtly Duvar Saati

Duvar saatleri çok kullanışlı. Saati her an görebilmenizi sağlayacak duvar saatinin şık bir duruşu var. Siyah çizgili duvar saati odanızın havasını değiştirecek. 

169 TL olan duvar saati Temu'da 315 TL.

Funtly Duvar Saati

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Solaud Makyaj Çantası

Solaud Makyaj Çantası

Leopar deseni seviyorsanız bu makyaj çantasını da sevebilirsiniz. İçine makyaj malzemelerini koyup istediğiniz yere götürebileceğiniz çanta çok kullanışlı. 

281 TL olan çanta Temu'da 301 TL.

Solaud Makyaj Çantası

IKEA Padrag Cam Vazo

IKEA Padrag Cam Vazo

Çok satanlarda 1. sırada yer alan vazo 17 cm. İçine ister yapay ister gerçek bitki koyabileceğiniz vazo evinize çok yakışacak. Bu vazo sade tasarımıyla çok zarif görünüyor.

Lego ayçiçeğimi koymak için aldım. Biraz küçük ama güzel.

199 TL olan vazonun benzeri Temu'da 277 TL.

IKEA Padrag Cam Vazo

Mokylor Çömlek Kupa

Mokylor Çömlek Kupa

Çay ya da kahve kupası olarak kullanılabilecek bu kupalar çok farklı! Koni şeklindeki kupalardan 2 tane geliyor. Tabanı da olan kupaları gören herkes bayılacak. Bu kupalar 200 ml.

651 TL olan kupa Temu'da 712 TL.

Mokylor Çömlek Kupa

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Speesy Koruyucu Kılıf

Speesy Koruyucu Kılıf

Bilgisayarınız için bir kılıf arıyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. Siyah rengiyle kullanışlı kılıfla bilgisayarınızı güvenle her yere taşıyabileceksiniz. Darbelere ve çiziklere karşı bilgisayarınızı korumak için bu kılıf size şart!

199 TL olan kılıf Temu'da 203 TL.

Speesy Koruyucu Kılıf

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Puccon Omuz Askılı Spor Çantası

Puccon Omuz Askılı Spor Çantası

Seyahat ederken ya da spora giderken kullanabileceğiniz çantanın özel ayakkabı bölmesi de var. Omuzdan askılı çanta ile rahat rahat bir yerlere gidebileceksiniz.

Fiyatına göre çok çok iyi hem abartılı büyük spor çantaları gibi değil tam ölçü.. Hızlı kargo, teşekkürler.

329 TL olan çanta Temu'da 335 TL.

Puccon Omuz Askılı Spor Çantası

Vienrose Our Adventure Book

Vienrose Our Adventure Book

'Yukarı Bak' filmini seviyorsanız bu tam sizlik. Sevgililer Günü için ideal bir hediye olabilecek bu kitaba sevgilinizle yaptıklarınızın fotoğraflarını koyabilirsiniz. 80'den fazla fotoğraf koyabileceğiniz kitaba bayılacaksınız!

699 TL olan kitap Temu'da 811 TL.

Vienrose Our Adventure Book

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Valkyrie Poker Kart Şişe Açacağı

Valkyrie Poker Kart Şişe Açacağı

Sıradan şişe açacaklarını pek sevmiyorsanız bu tam sizlik diyebiliriz. Kart şeklindeki şişe açacağı siyah rengiyle çok güzel duruyor. Paslanmaz çelik olduğu için uzun yıllar kullanmak mümkün.

ürün güzel ve hoş,şişe kapağını açarken görsel olarak ilgi çekici bir ürün,bolca içecek içenler için tavsiye ederim.

%4 indirime giren şişe açacağı 90 TL, Temu'da köpek şekillisi ise 113 TL.

Valkyrie Poker Kart Şişe Açacağı

İLİVA Kare Siyah Peçetelik

İLİVA Kare Siyah Peçetelik

Peçetelerinizi saklamak için güzel bir peçeteliğe ihtiyacınız varsa bu ürüne bakabilirsiniz. Paslanmaz çelik olan peçetelik masa üstü için ideal. Kare peçetelik 18x18 cm.

Ürün Görseldeki gibi ve sağlam geldi. Teşekkür ederim.

%15 indirime giren peçetelik 110 TL, Temu'da ise 220 TL.

İLİVA Kare Siyah Peçetelik

xixi-home Saat Kutusu

xixi-home Saat Kutusu

İçine 20 tane saat sığabilen bu saat kutusu, saati çok olan herkese lazım. Saatlerinizi düzenli saklarken koruyan bu kutu çok da şık duruyor. Cam kapaklı olduğu için saatlerinizi görebiliyorsunuz.

680 TL olan saat kutusu Temu'da 6'lısı 799 TL.

xixi-home Saat Kutusu

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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