Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 9 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

Çay ya da kahve kupası olarak kullanılabilecek bu kupalar çok farklı! Koni şeklindeki kupalardan 2 tane geliyor. Tabanı da olan kupaları gören herkes bayılacak. Bu kupalar 200 ml.

651 TL olan kupa Temu'da 712 TL.

Mokylor Çömlek Kupa

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.