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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
08.02.2025 - 09:52

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 08.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Deconox Oje Düzenleyici

Deconox Oje Düzenleyici

Şeffaf organizer sayesinde ojeleriniz artık daha derli toplu olacak. Ojelerinizi görebileceğiniz standın 15 gözü var. 

Maksadına uygun geniş bölmeleri başarılı....

%54 indirime giren düzenleyici 89 TL, Temu'da ise 146 TL.

Deconox Oje Düzenleyici

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

DeFactoFit Crop Hırka

DeFactoFit Crop Hırka

Dokuma hırka crop model. Dik yakası olan hırka hem kombinlerinizi güzelleştiriyor hem de sizi sıcak tutuyor. 

%57 indirimde olan hırka 299 TL. Temu'da ise başka modeli 346 TL.

DeFactoFit Crop Hırka

Baskılı Tişört

Baskılı Tişört

Üzerinde 1990's baskısı olan tişört unisex bir model. %100 pamuk olan tişörtü her şeyle kombinleyebilirsiniz. Şort ya da pantolonlarla kombin yapabileceğiniz tişört yazın en çok kullandığınız parça olacak.

299 TL olan tişörtün yine 90's baskılısı Temu'da 316 TL.

Baskılı Tişört

Box Up Klasik Makyaj Organizatörü

Box Up Klasik Makyaj Organizatörü

Makyaj organizatörünüz hâlâ yoksa bunu almanız şart. İçine makyaj malzemelerinizin sığacağı organizatörün 15 bölmesi var.

119 TL olan organizatör Temu'da 197 TL.

Box Up Klasik Makyaj Organizatörü

Spor Tişört

Spor Tişört

Siyah tişört her dolapta olması gerekenlerden. Yazı baskılı tişört tam yazlık. Rahat kalıbı olan tişörtü günlük giyebileceğiniz gibi spor faaliyetlerinde de giyebilirsiniz.

Kumaşının dokusuna bayıldım.

164 TL olan tişört Temu'da 228 TL.

Spor Tişört

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Generic Kadın Eldiven

Generic Kadın Eldiven

Parmaksız eldiven sayesinde elleriniz üşümüyor. Parmaksız olduğu için telefonu rahatça kullanabiliyorsunuz. Örgü eldiven gri renginde. 

119 TL olan eldiven Temu'da 224 TL.

Generic Kadın Eldiven

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

KALIDI Kadife Tote Çanta

KALIDI Kadife Tote Çanta

Kadife çanta kombinlere çok yakışıyor. Fermuarlı olduğu için kullanımı kolay. Büyük kapasiteli çantayı günlük olarak kullanabilirsiniz. 

210 TL olan çanta Temu'da 274 TL.

KALIDI Kadife Tote Çanta

YAZILIND Bilezik

YAZILIND Bilezik

Şık ve sade bir tasarımı olan bileklik size çok yakışacak. Hediye olarak da düşünebileceğiniz bilezik oldukça kaliteli.

141 TL olan bilezik Temu'da 153 TL.

YAZILIND Bilezik

Reuvv Geniş Bacak Pantolon

Reuvv Geniş Bacak Pantolon

Geniş paçalı pantolon modellerinden olan bu pantolon günlük giymek için ideal. Dayanıklı malzemesiyle uzun yıllar giyebileceğiniz pantolonun rahatlığına bayılacaksınız.

228 TL olan pantolon Temu'da 427 TL.

Reuvv Geniş Bacak Pantolon

Mermer Sıvı Sabunluk

Mermer Sıvı Sabunluk

Mermer görünümlü sabunluk banyonuza çok yakışacak. Mat siyah rengi olan sabunluğun yüzük için özel yeri var. Banyoda şık görünecek sabunluk mutfakta kullanmaya da uygun.

%15 indirime giren sabunluk 255 TL, Temu'da ise 368 TL.

Mermer Sıvı Sabunluk

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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