Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 8 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

Mermer görünümlü sabunluk banyonuza çok yakışacak. Mat siyah rengi olan sabunluğun yüzük için özel yeri var. Banyoda şık görünecek sabunluk mutfakta kullanmaya da uygun.

%15 indirime giren sabunluk 255 TL, Temu'da ise 368 TL.

Mermer Sıvı Sabunluk

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