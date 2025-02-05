Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

Son zamanlarda sabun yapmayı herkes çok seviyor. Mezuniyet temalı bu silikon kalıpla çok güzel sabunlar yapabileceksiniz. Silikon bir kalıp olduğu için kullanımı çok kolay.

153 TL olan kalıbın başka modeli Temu'da 159 TL.

Reland Sun Silikon Kalıp

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