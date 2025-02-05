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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 5 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 12:36

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 05.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Uyku Arkadaşım Uzun Kulak Bunny

Uyku Arkadaşım Uzun Kulak Bunny

Bebeğinizin uyurken en güzel arkadaşı olacak bu tavşan 65 cm. Turuncu rengiyle bebeğinizin dikkatini çekecek peluş tavşan uzun kulaklarıyla çok tatlı duruyor.

Bayıldım!! Hele satıcının nazik küçük süprizi mest etti.isabet atış yaptı.ikiz yeğenlerimi için ikinci oyuncağın gelmesi onların kavgasını önledi. Amazona,satıcıya ve kargo firmasına Teşekkür ederim.

287 TL olan tavşan Temu'da 333 TL.

Uyku Arkadaşım Uzun Kulak Bunny

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

JACK & JONES Sweatshirt

JACK & JONES Sweatshirt

Sweatler kış ve sonbahar için ideal. Gri rengiyle her şeye uyan sweati hediye olarak da almak mümkün.

417 TL olan sweatin benzeri Temu'da 429 TL.

JACK & JONES Sweatshirt

Aubess Masa Lambası

Aubess Masa Lambası

İster masa lambası ister gece lambası olarak kullanabileceğiniz lamba kalp şekliyle çok tatlı duruyor. Sevdiğiniz birine hediye olarak da alabileceğiniz lamba dokuma modeliyle çok şık!

515 TL olan lambanın Temu'da yuvarlak şekillisi olan 549 TL.

Aubess Masa Lambası

DeFacto Slim Fit Triko Kazak

DeFacto Slim Fit Triko Kazak

Slim Fit model kazak kış için ideal. Beyaz ve siyah rengi olan kazak balıkçı yakasıyla çok rahat. Kışın her kombine yakışacak kazaklar sizi sıcacık tutacak. 

299 TL olan kazak Temu'da 310 TL.

DeFacto Slim Fit Triko Kazak

Chuba Kadın Triko Hırka

Chuba Kadın Triko Hırka

Hırka seviyorsanız bu ürünü beğenebilirsiniz. Örgü hırka ile kışın hem şık hem rahat olacaksınız. Lacivert rengiyle kombinlere uyan triko hırkanın beyaz çizgi detayları çok güzel!

479 TL olan hırkanın farklı modeli Temu'da 538 TL.

Chuba Kadın Triko Hırka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Baghashtag Baskılı Bez Çanta

Baghashtag Baskılı Bez Çanta

Leopar desenini herkes sevmez ama seveni de çok seviyor. Leopar desenleri seviyorsanız bu çantayı da beğenebilirsiniz. Bez çanta hem şık hem de kullanışlı. 

244 TL olan çanta Temu'da 260 TL.

Baghashtag Baskılı Bez Çanta

Kadın Triko Kazak

Kadın Triko Kazak

Kışın kazaksız yapamayanlardansanız bu kazak tam sizlik. Yünlü kazak sizi soğuk havalarda bile sıcacık tutuyor. Balıkçı yaka kazak size çok yakışacak. Kotlarla yakışan kazak kombinlerinizin star parçası olacak!

303 TL olan kazağın benzeri Temu'da 462 TL.

Kadın Triko Kazak

TROEX Bambu Masa Düzenleyici

TROEX Bambu Masa Düzenleyici

Masanıza düzen getirecek düzenleyicinin çok işinize yarayacağı kesin. Birden fazla bölmesi olan düzenleyicinin telefon yeri de var. Kalem ve kağıtlar için yeri olan düzenleyici herkese lazım!

357 TL olan düzenleyici Temu'da 386 TL.

TROEX Bambu Masa Düzenleyici

FINETOO Paket Külot

FINETOO Paket Külot

6'lı gelen paket külotlar çok şık. Dantelli modeliyle güzel duran külotlar farklı renklerde geliyor. 

345 TL olan külotların benzeri Temu'da 387 TL.

FINETOO Paket Külot

Reland Sun Silikon Kalıp

Reland Sun Silikon Kalıp

Son zamanlarda sabun yapmayı herkes çok seviyor. Mezuniyet temalı bu silikon kalıpla çok güzel sabunlar yapabileceksiniz. Silikon bir kalıp olduğu için kullanımı çok kolay.

153 TL olan kalıbın başka modeli Temu'da 159 TL.

Reland Sun Silikon Kalıp

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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mulan
mulan
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