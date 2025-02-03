Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

3 bölmesi olan bu saklama sepetini birçok yerde kullanabilirsiniz. Kahve köşeniz için ideal bir sepet olacak bu sepet kapaklı olduğu için kullanışlı. Mutfaktan banyoya her yere uygun sepet çok şık duruyor.

292 TL olan saklama sepetinin Temu'da benzeri 353 TL.

IGNPION Saklama Sepeti

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