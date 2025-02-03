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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 3 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
03.02.2025 - 12:22

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 03.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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IGNPION Saklama Sepeti

IGNPION Saklama Sepeti

3 bölmesi olan bu saklama sepetini birçok yerde kullanabilirsiniz. Kahve köşeniz için ideal bir sepet olacak bu sepet kapaklı olduğu için kullanışlı. Mutfaktan banyoya her yere uygun sepet çok şık duruyor.

292 TL olan saklama sepetinin Temu'da benzeri 353 TL.

IGNPION Saklama Sepeti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

DeFacto Regular Fit Kazak

DeFacto Regular Fit Kazak

Çizgili kazak bisiklet yaka. Kış için ideal modellerden biri olacak kazak pantolonlarla çok yakışıyor.

Çok kalın değil yumuşak sıcak tutan bir kazak yalnız kolların bilek kısımlarına dikkat etmek lazım hemen salaş hale gelebiliyor

376 TL olan kazağın benzer bir modeli Temu'da 468 TL.

DeFacto Regular Fit Kazak

YAZILIND Halhal

YAZILIND Halhal

Halhal takıyorsanız bu modeli sevebilirsiniz. Üzerinde küçük yuvarlaklar olan halhalı ister kendinize ister sevdiğiniz birine hediye alabilirsiniz.

95 TL olan halhal Temu'da 192 TL.

YAZILIND Halhal

COVEREST Mutfak Organizeri

COVEREST Mutfak Organizeri

Mutfağınızın daha düzenli olmasını istiyorsanız bu organizer tam sizlik. Mutfakta kullandığınız tüm mutfak aletlerinizi koyabileceğiniz organizerle temiz ve düzenli bir mutfağınız olacak. 3 ayrı bölmesi olduğu için çok kullanışlı.

Sağlam, şık bir ürün çekmecelerde yer açıldı. Yalnız bıçaklar için delikli kapak çıkmadı paketten o yüzden 4 yıldız

199 TL olan organizerin teklisi Temu'da  651 TL.

COVEREST Mutfak Organizeri

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Mira Home Mutfak Havlusu Seti

Mira Home Mutfak Havlusu Seti

6 tane gelen havlular mutfak için. Mavi rengiyle çok güzel havlular 30x50 cm. Mutfakta çok işe yarayan havlular her eve lazım. Güçlü emici özelliği sayesinde suyu hızlıca emiyor.

199 TL olan havlular Temu'da 296 TL.

Mira Home Mutfak Havlusu Seti

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Çiba Design Kesme Tahtası

Çiba Design Kesme Tahtası

Paslanmaz çelik kesme tahtası 24x36 cm boyutlarında. Mutfakta çok işinize yarayacak kesme tahtasının yüzeyi antibakteriyel. Kesme tahtanız yoksa bunu alabilirsiniz.

Ürün kesinlikle çiziliyor ama böyle bir ürünün çizilmeme ihtimali yok ve bu çiziklere takılmayın. Ürün sağlık açısından tahta, plastik ve camdan daha iyi fakat bunun bir dezavantajı ise bıçağın yüzeye sürtmesi ile ses çıkıyor. Çelik çeliğe sürtünce bu ses çıkacak ve buna engel olabilecek bir çözüm yok. Ürün ağır ama yine de tavsiye ederim.

599 TL olan kesme tahtası Temu'da 620 TL.

Çiba Design Kesme Tahtası

BİNO Çok Amaçlı Düzenleyici

BİNO Çok Amaçlı Düzenleyici

Mutfakta size yer açacak düzenleyici 2 katlı. Tezgah üzerine koyabileceğiniz düzenleyici ahşap olduğu için şık duruyor. İstediğiniz şekilde düzenleyebileceğiniz organizer çok hoşunuza gidecek, kesin!

Ürün gayet düzgün ambalajlanmış ve hasarsız bir şekilde elime ulaştı.hemen kurdum ve mutfağa koydum.oldukça güzel ve şık bir görüntü oluşturdu.Teşekkür ederim.Tavsiye de ederim.

349 TL olan düzenleyicinin Temu'da 3 katlısı 873 TL.

BİNO Çok Amaçlı Düzenleyici

MAYA Tote Omuz Çantası

MAYA Tote Omuz Çantası

Büyük boy çantaları seviyorsanız bu modele de bir bakın bizce. Kahve renkli çanta her şeyle kombinlenebiliyor. Omza asılan çanta kullanışlı modellerden biri. 

405 TL olan çantanın siyahı Temu'da 450 TL.

MAYA Tote Omuz Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Tulpar Tasarım Mobilya Duvar Askısı

Tulpar Tasarım Mobilya Duvar Askısı

Bulut desenli bu askı çok tatlı. Duvara asıp kullanabileceğiniz askının üzerinde 3 askılık yeri var. 

210 TL olan duvar askısının Temu'da başka bir modeli 428 TL.

Tulpar Tasarım Mobilya Duvar Askısı

BEBALETY Pirinç Geyik Süsü

BEBALETY Pirinç Geyik Süsü

Pirinç heykel geyik şeklinde. Evinize hoş bir dokunuş olacak bu dekoru evinizin en güzel yerine koyabilirsiniz. 

317 TL olan süsün Temu'da kuşlu olanı 481 TL.

BEBALETY Pirinç Geyik Süsü

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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