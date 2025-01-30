Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

Oversize kazaklar son zamanlarda çok moda. Yarım balıkçı yaka kazakla kombinleriniz hep çok güzel olacak. Açık kahve rengiyle kotlarla ya da eteklerle çok yakışıyor.

419 TL olan triko kazak Temu'da farklı modeli 460 TL.

DeFacto Oversize Fit Triko Kazak

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