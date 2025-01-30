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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 30 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.01.2025 - 11:31

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 30.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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DeFacto Oversize Fit Triko Kazak

DeFacto Oversize Fit Triko Kazak

Oversize kazaklar son zamanlarda çok moda. Yarım balıkçı yaka kazakla kombinleriniz hep çok güzel olacak. Açık kahve rengiyle kotlarla ya da eteklerle çok yakışıyor.

419 TL olan triko kazak Temu'da farklı modeli 460 TL.

DeFacto Oversize Fit Triko Kazak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

THERESE Tote Çanta

THERESE Tote Çanta

Geniş hasır çanta ile yazın çok rahat edeceğiniz kesin. Hasır model olduğu için plajda kullanılmaya çok uygun. İster günlük olarak isterseniz plajda kullanabileceğiniz çanta çok rahat.

448 TL olan çanta Temu'da 617 TL.

THERESE Tote Çanta

Jimmy Key Triko Hırka

Jimmy Key Triko Hırka

Çizgili modelleri seviyorsanız bu desenli hırka tam sizlik. Çizgi deseniyle çok tatlı duran hırkanın renkleri de çok güzel. 

612 TL olan hırkanın benzer modeli Temu'da 665 TL.

Jimmy Key Triko Hırka

SLAKOZYT Seramik Vazo Seti

SLAKOZYT Seramik Vazo Seti

3 tane gelen vazolar evinizi güzelleştirmeye yardımcı oluyor. Şık vazolar eviniz için çok iyi olacak. Siyah oldukları için her evin dekoruna uyuyor. 

665 TL olan vazo seti Temu'da ikilisi 796 TL.

SLAKOZYT Seramik Vazo Seti

Arnee Kozmetik Çantası

Arnee Kozmetik Çantası

Koyun tüyü bu çantayı istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yumuşak çanta bakım çantası olmak için de ideal. Dayanıklı çantanın geniş iç hacmi var.

149 TL olan çanta Temu'da 213 TL.

Arnee Kozmetik Çantası

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Orret Home Pizza Tepsisi

Orret Home Pizza Tepsisi

Paslanmaz çelik pizza tepsisi ile evde lezzetli pizzalar yapmak çok daha kolay. 28 cm olan tepsi delikli. Pizza dışında lahmacun da yapabileceğiniz tepsiyle evde lezzetli pizzalar ve lahmacunlar yapmak mümkün.

Pizza, lahmacun pişirme veya üzerinde sebze, meyve kurutmak için elverişli.

Fırsat ürünü olan tepsi 143 TL, Temu'da ise 162 TL.

Orret Home Pizza Tepsisi

Dijital Desenli Balıkçı Yaka Bluz

Dijital Desenli Balıkçı Yaka Bluz

Balıkçı yaka bluz dijital baskılı. Uzun kollu olduğu için kışın da giymek mümkün. Kıyafetlerin içine de giyebileceğiniz bluzun farklı deseni var. 

199 TL olan bluzun Temu'da leopar deseni 225 TL.

Dijital Desenli Balıkçı Yaka Bluz

Sky Socks Tenis Çorap Seti

Sky Socks Tenis Çorap Seti

5'li gelen çoraplar çok tatlı duruyor. Yeşil tonlarındaki çorapların desenlerini gören herkes bayılayacak. Evde ya da dışarıda giymeye uygun çorapları hediye olarak da alabilirsiniz.

Beğendim.

99 TL olan çorap seti Temu'da 290 TL.

Sky Socks Tenis Çorap Seti

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

ZWJD Yastık Kılıfı

ZWJD Yastık Kılıfı

45x45 cm olan kılıflar evinize çok yakışacak. Keten kılıflar koltuklarınızı tamamlayacak. Farklı renk ve desenlerdeki kılıflarla evinizin havası bir anda değişecek.

357 TL olan kılıfların Temu'da düz renklileri 378 TL.

ZWJD Yastık Kılıfı

BA-ER Modern Masa Lambası

BA-ER Modern Masa Lambası

Taşınabilir masa lambasını gece lambası olarak da kullanmak mümkün. Şarj edilebilir bataryası olan masa lambası 24 saate kadar kullanılabiliyor. Evde her köşeye yakışacak masa lambasının 3 seviye parlaklığı var.

499 TL olan masa lambası Temu'da 499,34 TL.

BA-ER Modern Masa Lambası

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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