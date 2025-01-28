Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

2 tane gelen organizerler banyoda çok kullanışlı. Pamuk ve kulak çubuğu için ideal depolama ürünlerinden. Kalın plastikten olan ürünler oldukça da dayanıklı.

113 TL olan setin üçlüsü Temu'da 221 TL.

Evonox Yuvarlak Organizer

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