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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 28 Ocak 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.01.2025 - 16:23

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 28.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Koton Kot Ceket

Koton Kot Ceket

Kot ceket seviyorsanız bu ürün tam sizlik. Önü düğmeli kot ceketi serin havalarda üstünüze alabilirsiniz. Dikiş detayı olan kot ceket çok güzel bir parça. 

445 TL olan ceket Temu'da 457 TL.

Koton Kot Ceket

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

DeFacto Regular Fit Gömlek

DeFacto Regular Fit Gömlek

Bisiklet yaka gömlek uzun kollu bir model. Mavi rengiyle çok şık duran gömlek her kombine çok yakışıyor. İster günlük ister ofis için giyebileceğiniz gömleği kotlarla ya da farklı renklerle kombin yapabilirsiniz.

ekonomik ve fiyat performans bir gömlek. Kot pantolonla kombinlenince şık duruyor. Teşekkürler amazon.

237 TL olan gömlek Temu'da 314 TL.

DeFacto Regular Fit Gömlek

RUBYSTARS Kadife Yelek

RUBYSTARS Kadife Yelek

Lacivert yelek kombinlemek için ideal yeleklerden. Kadife model yelek özellikle gömleklerle çok güzel oluyor. 

379 TL olan yeleğin Temu'da farklı bir türü 432 TL.

RUBYSTARS Kadife Yelek

Balıkçı Yaka Triko Kazak

Balıkçı Yaka Triko Kazak

%100 organik pamuk olan kazağın balıkçı yakası var. Birçok rengi olan kazak kışın kombin yapmanızı kolaylaştıracak. 

322 TL olan kazak Temu'da 328 TL.

Balıkçı Yaka Triko Kazak

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Orret Home Hortum Askı Aparatı

Orret Home Hortum Askı Aparatı

Bahçeniz varsa hortum için böyle bir askı aparatı kullanabilirsiniz. Bahçedeki hortumun düzgün durmasını sağlayacak aparat ile her yer düzgün duracak. 

Sert ve hortum ağırlığı ille sarkmıyor.

141 TL olan aparat Temu'da 291 TL.

Orret Home Hortum Askı Aparatı

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TREETDOBV Ahşap Ayaklı Kağıt Havluluk

TREETDOBV Ahşap Ayaklı Kağıt Havluluk

Kağıt havluluklar evde çok kullanışlı oluyor. Ahşap olduğu için bu ürün oldukça tarz duruyor. Mutfağa koyabileceğiniz havluluk işinizi kolaylaştıracak.

379 TL olan kağıt havluluk Temu'da 384 TL.

TREETDOBV Ahşap Ayaklı Kağıt Havluluk

FEILANDUO Banyo Seti

FEILANDUO Banyo Seti

6 tane gelen banyo seti çok güzel duran bir takım. Beyaz olduğu için her banyoya uyuyor. Modern bir set olan bu ürün ile banyonuz çok daha şık görünecek.

637 TL olan banyo takımının benzeri Temu'da 766 TL.

FEILANDUO Banyo Seti

Evonox Yuvarlak Organizer

Evonox Yuvarlak Organizer

2 tane gelen organizerler banyoda çok kullanışlı. Pamuk ve kulak çubuğu için ideal depolama ürünlerinden. Kalın plastikten olan ürünler oldukça da dayanıklı. 

113 TL olan setin üçlüsü Temu'da 221 TL.

Evonox Yuvarlak Organizer

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Mickey Mouse Çocuk Sırt Çantası

Mickey Mouse Çocuk Sırt Çantası

Çocukların beğenerek takacağı çantalardan olan bu peluş sırt çantasında Mickey Mouse karakteri var. Çocuğunuzun okul için kullanabileceği çanta yumuşacık.

349 TL olan sırt çantası Temu'da 362 TL.

Mickey Mouse Çocuk Sırt Çantası

Reyo Montessori Basamak

Reyo Montessori Basamak

Çocuğunuzun evde işlerini kendi yapması için bu basamak şart. Tuvalet için de kullanılabilen basamak çocuklara ve yetişkinlere uygun. 

750 TL olan basamak Temu'da 757 TL.

Reyo Montessori Basamak

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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