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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 11:18

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 07.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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AEE Mıknatıslı Aylık Planlayıcı

AEE Mıknatıslı Aylık Planlayıcı

Mıknatıslı bu planlayıcı buzdolabının üzerine asılabiliyor. Yanında 3 tane kalemle gelen planlayıcı 35x50 cm boyutlarında. Üzerine planlarınızı yazabileceğiniz ürün sayesinde işlerinizi çok daha rahat takip edebileceksiniz. Bu planlayıcı çok satanlarda 1. sırada.

179 TL olan planlayıcı Temu'da 294 TL.

AEE Mıknatıslı Aylık Planlayıcı

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Dekoratif Kapı Önü Paspas

Dekoratif Kapı Önü Paspas

Kapı önü için ideal paspaslardan olan bu paspasın deseni de çok güzel. 6 mm kalınlıktaki paspas 40x70 cm. Yarım daire şeklindeki paspasın renkleri çok canlı. Kaymaz tabanı sayesinde çok rahat!

299 TL olan paspas Temu'da 363 TL.

Dekoratif Kapı Önü Paspas

ulu ahşap Hasır Bardak Altlığı

ulu ahşap Hasır Bardak Altlığı

6 tane gelen hasır altlıklar çok şık. Bardaklarınızın yüzeyleri kirletmesini engellerken şık görünen altlıklar bizce her eve lazım! Bu altlıkları sadece bardak altığı olarak kullanmıyorsunuz, onun yanında dekoratif olarak da kullanmanız mümkün.

150 TL olan bardak altlıkları Temu'da 294 TL.

ulu ahşap Hasır Bardak Altlığı

Deconox Sepet Süzgeç

Deconox Sepet Süzgeç

Paslanmaz çelik yapısıyla uzun süre kullanışlı süzgeç, 22x10 cm. Meyve, salata ya da makarna süzebileceğiniz süzgeç mutfakta çok işinize yarayacak. Çift kulplu olduğu için kullanması çok kolay.

süzgeç bize göre çok güzel hep kullanıyoruz paslanma derdi zaten yok delikleri ne çok ince nede geniş tam her şeyi rahatça yıkayıp süzebilirsiniz

Fırsat ürünlerinden olan süzgeç 215 TL, Temu'da ise 273 TL.

Deconox Sepet Süzgeç

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Visco Planet Ortopedik Yastık

Visco Planet Ortopedik Yastık

Ortopedik yastık sizin için rahatsa bu yastığa bakabilirsiniz. Boynunuzu rahatlatacak yastık ile rahat bir uyku çekebileceksiniz.

Boyun ağrılarımı geçirdi. Ben çok memnun kaldım herkese tavsiye ederim .

619 TL olan yastık Temu'da 647 TL.

Visco Planet Ortopedik Yastık

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DeFacto Kadın Şort

DeFacto Kadın Şort

Keten karışımlı şort yazın giyilebilecek bir model. Yazın rahat kıyafetler tercih ediyorsanız bu şortu alabilirsiniz. Her kombine uyan rengiyle bu şort favoriniz olacak!

Bıraz iç gosterıyor ama uygun çamaşır ile çok rahat kullanılır

273 TL olan şort Temu'da 300 TL.

DeFacto Kadın Şort

Microcase Bardak ve Telefon Tutucu

Microcase Bardak ve Telefon Tutucu

Bebek arabasına takabileceğiniz bu bardak tutucuya bebeğinizin biberonunu ya da kendi termosunuzu koyabileceksiniz. Yanında telefon tutususu da olan ürün ile ellerinizi daha rahat kullanabileceksiniz.

315 TL olan ürün Temu'da 347 TL.

Microcase Bardak ve Telefon Tutucu

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

EKE TEKSTİL Beyzbol Şapka

EKE TEKSTİL Beyzbol Şapka

Unisex bir model olan bu şapka siyah rengiyle çok şık. Üzerinde beyaz nakış olan şapkanın size çok yakışacağı kesin. Her şeyin üstüne takabileceğiniz şapka sıcak havalarda teri tutmuyor. 

Şapka güzel kaliteli kafama uydu😊

149 TL olan şapka Temu'da 181 TL.

EKE TEKSTİL Beyzbol Şapka

Melt Candle Company Sütun Mumlar

Melt Candle Company Sütun Mumlar

3'lü paket halinde gelen mumlar her eve lazım. Ev dekoruna katkı sağlayacak bu mumlar beyaz rengiyle çok güzel duruyor. Sütun şeklindeki mumları yan yana koyarak hoş bir görünüm sağlayabilirsiniz.

474 TL olan mumlar Temu'da 631 TL.

Melt Candle Company Sütun Mumlar

Naapesi Öğle Yemeği Çantası

Naapesi Öğle Yemeği Çantası

Öğle yemeğinizi evde kendiniz hazırlayıp götürüyorsanız bu çanta size lazım. Yalıtımlı öğle çantası ile hazırladığınız yemekler soğumayacak. Suya dayanıklı çanta sızdırmaz yapıda. 

249 TL olan çanta Temu'da 279 TL.

Naapesi Öğle Yemeği Çantası

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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