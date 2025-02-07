Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 7 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

Paslanmaz çelik yapısıyla uzun süre kullanışlı süzgeç, 22x10 cm. Meyve, salata ya da makarna süzebileceğiniz süzgeç mutfakta çok işinize yarayacak. Çift kulplu olduğu için kullanması çok kolay.

süzgeç bize göre çok güzel hep kullanıyoruz paslanma derdi zaten yok delikleri ne çok ince nede geniş tam her şeyi rahatça yıkayıp süzebilirsiniz

Fırsat ürünlerinden olan süzgeç 215 TL, Temu'da ise 273 TL.

Deconox Sepet Süzgeç

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