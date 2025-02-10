Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

Eski saatleri seviyorsanız bu saati de sevebilirsiniz. Şık saat hem güzel bir dekor hem de kullanışlı bir ürün olacak. Pille çalışan saati klasik saatleri seven birine hediye alabilirsiniz.

325 TL olan saat Temu'da 351 TL.

MIJOMA Çalar Saat

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.