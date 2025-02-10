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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 10 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
10.02.2025 - 21:18

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 10.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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DeFacto Kadın Sweatshirt Hırka

DeFacto Kadın Sweatshirt Hırka

Sweat hırka serin havalar için ideal. Kışın da mont içine giyebileceğiniz hırka gri rengiyle her şeyle kolayca uyuyor. İnce sweat hırkanın rahatlığına hayran kalacaksınız.

699 TL olan hırkanın moru Temu'da 861 TL.

DeFacto Kadın Sweatshirt Hırka

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Anneome Hasır Zemin Pufu

Anneome Hasır Zemin Pufu

Hasır puf evinizin daha güzel görünmesini sağlayacak. Düz puf hem rahat hem de şık bir görünüme sahip. 

758 TL olan puf Temu'da 796 TL.

Anneome Hasır Zemin Pufu

TOPBATHY Siyah Küre

TOPBATHY Siyah Küre

Siyah küre çok şık bir obje. Altında yükseltisi de olan obje evinizin güzel parçalarından biri olacak.

770 TL olan kürenin benzeri Temu'da 880 TL.

TOPBATHY Siyah Küre

MIJOMA Çalar Saat

MIJOMA Çalar Saat

Eski saatleri seviyorsanız bu saati de sevebilirsiniz. Şık saat hem güzel bir dekor hem de kullanışlı bir ürün olacak. Pille çalışan saati klasik saatleri seven birine hediye alabilirsiniz.

325 TL olan saat Temu'da 351 TL.

MIJOMA Çalar Saat

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

RealHomes Köpek Desenli Yastık Kılıfı

RealHomes Köpek Desenli Yastık Kılıfı

Köpek desenli bu yastık kılıfı çok sevimli. Köpekleri seviyorsanız bu kılıfı da seveceğiniz kesin. Leke tutmayan kumaşı ile temizliği de çok kolay! Dijital baskılı yastık dikdörtgen şeklinde.

129 TL olan kılıf Temu'da 158 TL.

RealHomes Köpek Desenli Yastık Kılıfı

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DeFacto Fitted Kazak

DeFacto Fitted Kazak

Crop kazak çok şık bir model. Altına pantolonla çok güzel olacak kazak özellikle siyah pantolonla güzel olabilir.

Yüksek bel pantolonlarla çok iyi duruyor kumaşı hiç rahatsız etmiyor. Çok severek kullanıyorum

408 TL olan kazak Temu'da 442 TL.

DeFacto Fitted Kazak

DeFacto Coool Bratz Oversize Fit Tişört

DeFacto Coool Bratz Oversize Fit Tişört

Oversize tişört %100 pamuk. Yazın sizi rahat ettirecek tişörtle çok güzel kombinler yapacaksınız. Rahat bir tarzı olan tişörtü şortlar ya da pantolonlarla giyebilirsiniz.

181 TL olan tişört Temu'da 285 TL.

DeFacto Coool Bratz Oversize Fit Tişört

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

Koton Yazlık Gömlek

Koton Yazlık Gömlek

Yazın bu kısa kollu gömlekler çok iyi oluyor. Birçok rengi olan gömleğin mavi rengi tam yaza uygun. Klasik yakası olan gömlek hem günlük hem özel etkinlikler için uygun.

262 TL olan gömlek Temu'da 305 TL.

Koton Yazlık Gömlek

Modica Laura Cüzdan

Modica Laura Cüzdan

Şık ve tarz bir cüzdan arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Minik görünen cüzdana para ve kartlar rahat rahat sığıyor. İçine birçok kartın sığdığı cüzdan sarı rengiyle çok tatlı.

Ürün gerçekten kaliteli. Ayrıca bir sorun yaşarsanız firma ürünü teslim alıp onarım yapıp gönderiyor. Memnun kaldım. Teşekkür ederim.

159 TL olan cüzdan Temu'da 299 TL.

Modica Laura Cüzdan

Recitem Masa Lambası

Recitem Masa Lambası

Farklı bir lamba arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Gece lambası olarak kullanılabilecek lamba kablosuz. Bu sayede her yerde kullanmak mümkün. Odanızın havasını değiştirecek lamba aynı zamanda çok güzel bir hediye!

218 TL olan lamba Temu'da 293 TL.

Recitem Masa Lambası

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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