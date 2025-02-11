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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 11 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
11.02.2025 - 10:42

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 11.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Kadın Tenis Eteği

Kadın Tenis Eteği

Tenis oynarken giyebileceğiniz etek çok şık ve rahat. Siyah etek, şort etek modellerinden. Spor yaparken giyilebilecek etek çoğu spor için uygun.

167 TL olan etek Temu'da 207 TL.

Kadın Tenis Eteği

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

LOLPALONE Dekorasyon Figürü

LOLPALONE Dekorasyon Figürü

Bej ve gri renkli filler çok tatlı. Evinizin dekoruna katkı sağlayacak figürler çift şekilde geliyor. Hayvanlı figürleri seviyorsanız bunları almanız gerek!

470 TL olan figürlerin kedilisi Temu'da 699 TL.

LOLPALONE Dekorasyon Figürü

Kadın Boğazlı Triko Kazak

Kadın Boğazlı Triko Kazak

Pembe kazağın rengi çok güzel. Başka 3 rengi daha olan kazakla güzel kombinler yapabileceksiniz. Boğazlı kazak kışın sizi sıcak tutmaya yetiyor. Etekler ya da pantolonlarla uyabilecek kazak dolabınızda olması gereken parçalardan.

Fırsat ürünü olan kazak şu an 590 TL, Temu'da siyahı 709 TL.

Kadın Boğazlı Triko Kazak

Fay Bless Deniz Kabuğu Yastık

Fay Bless Deniz Kabuğu Yastık

Farklı yastıkları seviyorsanız bu modeli de seveceğiniz kesin. Deniz kabuğu şeklindeki yastık evinizin dekoruna katkı sağlayacak. Pembe renkli yastık çok kaliteli duruyor. 

451 TL olan yastık Temu'da 784 TL.

Fay Bless Deniz Kabuğu Yastık

Talya Köpek Kanvas Tablo

Talya Köpek Kanvas Tablo

Elbise giymiş bir köpek resmi olan tablo çok eğlenceli. 40x60 cm boyutlarındaki tablo evinizin duvarına çok yakışacak. 

%12 indirime giren tablo 468 TL, benzeri Temu'da 647 TL.

Talya Köpek Kanvas Tablo

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Dekoratif Çizgili Set

Dekoratif Çizgili Set

Ev için güzel bir dekor olan bu setin içinde mumluk, kutu, stand ve vazo var. Çizgili model takım çok şık duruyor. Evin dekoruna katkı sağlayacak bu setteki her ürün çok güzel.

249 TL olan set Temu'da 436 TL.

Dekoratif Çizgili Set

Higienox Olivia Brush Organizer

Higienox Olivia Brush Organizer

Makyaj fırçalarınızı saklamak için bu organizer ideal. Beyaz renkli fırça organizeri çok güzel. Makyaj pamuklarınızı koymak için de özel yeri olan organizer eşyalarınızın daha düzenli görünmesini sağlayacak. 

cok memnun kaldim fircalarimi ve makyaj malzemelerimi bir arada topladim . Kullanışlı almaya cekinen varsa cekinmeden alabilir

119 TL olan organizer Temu'da 184 TL.

Higienox Olivia Brush Organizer

TOFBS Kadın Takı Seti

TOFBS Kadın Takı Seti

Tam set olan bu takı setinde küpe, kolye ve bilezik var. İnci detaylı seti özel günlerde takabilirsiniz. İnci bu set elbiselerinizle çok güzel duracak. Hediye olarak da düşünebileceğiniz takı seti çok şık!

593 TL olan takı setinin Temu'da altın kaplamalısı 629 TL.

TOFBS Kadın Takı Seti

JAHEMU Kalp Şekilli Silikon Kalıp

JAHEMU Kalp Şekilli Silikon Kalıp

2 tane gelen kalıplarla çikolatadan sabuna her şey yapabilirsiniz. Kalp şekilli kalıpları buz için de kullanabilirsiniz. Özel günlerde çok işinize yarayacak kalıplarla yaptıklarınız herkesin hoşuna gidecek.

148 TL olan kalıplar Temu'da 195 TL.

JAHEMU Kalp Şekilli Silikon Kalıp

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

S.I.C Mıknatıslı Mutfak Rafı

S.I.C Mıknatıslı Mutfak Rafı

Buzdolabına mıknatısla monte edebileceğiniz raf çok kullanışlı. Sık kullandığınız baharatları koyabileceğiniz rafın havlu kağıt için bir yeri var. 27.5x7 cm boyutlarındaki raf her mutfağa lazım.

420 TL olan raf Temu'da 608 TL.

S.I.C Mıknatıslı Mutfak Rafı

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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