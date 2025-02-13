Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

Spiralli defter 50 sayfa. Özel desenli kağıttan üretilen bu defter oldukça kaliteli. Eskiz defterinin mukavva altlığı olduğu için kullanmak çok rahat.

alır almaz denemek için suluboya yaptım. tabii ki 300 gr suluboya kağıdı gibi değil ama kalınlığı/kalitesi oldukça yeterliydi, aşırı fazla yamulma yapmadı. çok dokulu da değil karakaleme vs. uygun. boyutu ne çok küçük ne de taşınamayacak kadar büyük. özetle mixed media için uygun fiyatlı basit taşınabilir tek bi defter arıyorsanız gayet iyi.