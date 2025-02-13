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Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

etiket Eski Ucuz Temu’yu Özleyenler İçin Yerini Doldurmaya Aday 13 Şubat 2025 Amazon Ürün Önerileri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
13.02.2025 - 10:46

Temu hayatımıza ucuzluğuyla girdi. Ama Amazon'da Temu'dan bile ucuz ürünler var. Amazon'daki ucuz ürünleri sizin için bulduk!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 13.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Eğimli Cam Pipet

Eğimli Cam Pipet

6 tane gelen pipetler cam. İçecek içerken kullanabileceğiniz pipetler sunum için de ideal. Sıcak ve soğuk içecekler için kullanılabilen pipetler çok rahat.

62 TL olan pipetler Temu'da 98 TL.

Eğimli Cam Pipet

FASCINATE Işıklı Makyaj Aynası

FASCINATE Işıklı Makyaj Aynası

Makyaj yaparken kullanabileceğiniz ayna LED ışıklı. Bu sayede ekstra bir ışığa ihtiyaç duymuyorsunuz. Dokunmatik ayna küçük olduğu için her yere yanınızda taşımanız mümkün.

799 TL olan makyaj aynası Temu'da 800 TL.

FASCINATE Işıklı Makyaj Aynası

El Yapımı Makrome Anahtarlık

El Yapımı Makrome Anahtarlık

Makrome anahtarlık çok güzel duruyor. Kendiniz için ya da bir sevdiğiniz için hediye olarak alabileceğiniz anahtarlık el yapımı. Makrome bu anahtarlığı çantanıza da takabilirsiniz.

59 TL olan anahtarlığın benzeri Temu'da 61 TL.

El Yapımı Makrome Anahtarlık

Etika Sketchbook Zigana Eskiz Defteri

Etika Sketchbook Zigana Eskiz Defteri

Spiralli defter 50 sayfa. Özel desenli kağıttan üretilen bu defter oldukça kaliteli. Eskiz defterinin mukavva altlığı olduğu için kullanmak çok rahat.

alır almaz denemek için suluboya yaptım. tabii ki 300 gr suluboya kağıdı gibi değil ama kalınlığı/kalitesi oldukça yeterliydi, aşırı fazla yamulma yapmadı. çok dokulu da değil karakaleme vs. uygun. boyutu ne çok küçük ne de taşınamayacak kadar büyük. özetle mixed media için uygun fiyatlı basit taşınabilir tek bi defter arıyorsanız gayet iyi.

110 TL olan defterin benzeri Temu'da 143 TL.

Etika Sketchbook Zigana Eskiz Defteri

Siyah Kaşıklık

Siyah Kaşıklık

11x17 cm boyutlarındaki kaşıklık tezgaha uygun. Siyah rengiyle şık kaşıklık mutfağınızı güzelleştirecek. Kaşıklarınızı düzene sokacak bu ürün çok işinize yarayacak.

Güzel. İhtiyacınızı görür.

237 TL olan kaşıklık Temu'da 325 TL.

Siyah Kaşıklık

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Mulberry Wellsoft Battaniye

Mulberry Wellsoft Battaniye

Televizyon karşısında dizi izlerken üstünüzü örtmek için bu battaniyeyi alabilirsiniz. Çift kişilik battaniye 220x230 cm. Beyaz olduğu için çok güzel duruyor.

Yumuşacık battaniye rengi çok güzel tavsiye ederim

%10 indirime giren battaniye 512 TL, Temu'da ise 687 TL.

Mulberry Wellsoft Battaniye

Jaju Baby Yıldız Yastık

Jaju Baby Yıldız Yastık

Yıldız yastık çok şeker. Çocuk odaları için uygun yastığın üzerinde küçük yıldız desenleri var. Çocukların çok hoşuna gidecek yastık %100 pamuk olduğu için terletmiyor.

199 TL olan yastık Temu'da 202 TL.

Jaju Baby Yıldız Yastık

Kuğu Mumluk

Kuğu Mumluk

Beyaz kuğu şeklindeki mumluk çok güzel duruyor. 2 tane alarak evde çift olarak kullanabilirsiniz. Bu mumluk ile evinizin dekoruna katkı sağlayacak. Bu mumluğu ev hediyesi olarak da düşünebilirsiniz.

69 TL olan kuğu mumluğun Temu'da kedilisi 114 TL.

Kuğu Mumluk

LE COLOR Yemek Tarif Defteri

LE COLOR Yemek Tarif Defteri

Yemek tariflerinizi yazmak için bu defter ideal. İçinde malzemelerin ve yapılışının yer aldığı ayrı sütunlar olan bu defteri kullanmak çok kolay. Tariflerinizi güzelce saklamak için bu defter kaçmaz.

391 TL olan tarif defteri Temu'da 648 TL.

LE COLOR Yemek Tarif Defteri

Doğal Jüt Çanta

Doğal Jüt Çanta

Bambu saplı çanta çok şık bir parça. Özellikle yazın çok kullanacağınız jüt çantayı alışveriş çantası ya da plaj çantası olarak kullanabilirsiniz. 

234 TL olan çanta Temu'ds 257 TL.

Doğal Jüt Çanta

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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