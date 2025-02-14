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Hem Ucuz Hem Güzel! Temu'dan Alabileceğiniz Gold Takı Modelleri

etiket Hem Ucuz Hem Güzel! Temu'dan Alabileceğiniz Gold Takı Modelleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 10:12

Temu'nun ne kadar ucuz olduğunu söylemeye gerek yok. Bu ucuzluğu görünce insanın her şeyi alası geliyor. Takıp takıştırmayı sevenlerdenseniz o zaman seçtiğimiz gold takılara gelin birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 13.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Işıltı sevenler için bu model kaçmaz!

Işıltı sevenler için bu model kaçmaz!

Işıltılı her şeye bayılanlardansanız bu takım tam sizlik. Bilezik, kolye, küpe ve kolyeden oluşan set altın kaplama. Kıyafetlerinizi tamamlayacak setle gözler hep üzerinizde olacak!

Lüks Takı Seti

C küpeler sadelikten yana olanlara özel!

C küpeler sadelikten yana olanlara özel!

C küpeler çok şık duruyor. Kibar bu küpeleri günlük olarak kullanmak mümkün. Özel davetler için de uygun küpelerle kombinleriniz çok daha güzel olacak! 29 liralık bu küpeleri hem kendinize hem sevdiğiniz arkadaşlarınıza hediye olarak alabilirsiniz.

C Küpe

Şıngır şıngır gezmeyi seviyorsanız bu takım size göre!

Şıngır şıngır gezmeyi seviyorsanız bu takım size göre!

5 tane gelen bileziklerin fiyatı oldukça uygun. 52 TL olan bilezikleri günlük olarak takabilirsiniz. Her gittiğiniz yerde nereden aldığınızı soracakları sette farklı model bilezikler var.

Bilezik Seti

2 kolyeden oluşan set, çok zarif duruyor.

2 kolyeden oluşan set, çok zarif duruyor.

Kolye takanlar genelde birden çok takmayı seviyor. Bu ikili set tatlı takımlardan biri. Gold kaplamalı set güzel bir hediye de olabilir. Paslanmaz çelik olduğu için uzun yıllar kullanmak mümkün. Her kıyafetinizle uyumlu olacak kolyeleri hiç çıkarmak istemeyeceksiniz, eminiz!

Nooxian Kolye Seti

Parmak Bilekliği

Parmak Bilekliği

Üzerinde taşlar olan bileklik çok hoş duruyor. Gold rengindeki bileklikle eliniz çok zarif gözükecek. Hem gold hem gümüş seçeneği olan bileklik her yere de uygun. Özellikle yazın bu bileklik kombinlerinizin star parçası olacak!

Parmak Bilekliği

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Fiyonk Küpe

Fiyonk Küpe

Fiyonk küpeler çok tatlı değil mi? Günlük olarak takabileceğiniz küpeler sallantılı model. Düğünler, partiler ve davetler için uygun küpelerle şıklığınızı konuşturacağınız kesin. 59 TL'lik bu küpelerle ucuza şık olmayı herkese siz öğreteceksiniz!

Fiyonk Küpe

Çiçek Kolye

Çiçek Kolye

Farklı bir kolye arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Çiçek şeklindeki kolye kıyafetleriniz için ideal bir aksesuar. Geniş kolye ile kıyafetleriniz tamamlanacak!

47 TL olan kolyenin fiyatı çok uygun bizce!

Çiçek Kolye

Zincir kolye sevenler için bu model ideal!

Zincir kolye sevenler için bu model ideal!

4 katlı zincir kolye paslanmaz çelikten. Her şeye uyacak bu kolyeyi ister günlük kombinlerde ister abiyelerle kullanabilirsiniz. Gold model takılardan olan zincir kolye kalın zincirlerden.

Zincir Kolye

Nazar Boncuklu Kolye

Nazar Boncuklu Kolye

Nazar boncuğunu hep boynunuzda taşımak için bu kolyeyi alabilirsiniz. Şık kolye daha minimal kolyeleri sevenler için güzel bir model. Hediye olarak da alabileceğiniz kolye çok hoş duruyor.

Bu kolye en ucuz takılardan biri, fiyatı sadece 33 TL.

Nazar Boncuklu Kolye

Kadın Yüzük Seti

Kadın Yüzük Seti

Yüzük sevenlerin aşkı bir başka oluyor. Her parmağa yüzük takanlardansanız o zaman bu 8 parçalık yüzük seti tam sizlik. Sade duruşu olan yüzükler her tarza da uyuyor.

42 TL olan yüzük setini kendinize alırken yüzük seven bir sevdiğinize de hediye olarak alabilirsiniz. 

Kadın Yüzük Seti

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Birçok model kolyeden oluşan bu sıralı kolyede 7 parça kolye var!

Birçok model kolyeden oluşan bu sıralı kolyede 7 parça kolye var!

Asla tek kolye takamıyorsanız 7 parça kolyeden oluşan bu seti alabilirsiniz. Gold kolye kıyafetiniz için ideal aksesuarlardan olacak. Ayrı ayrı kolye takmak yerine bu çoklu kolye setini alabilirsiniz. 

Kolye Seti

Klasik Kabartmalı Bilezik

Klasik Kabartmalı Bilezik

Kelepçe şeklindeki bilezikleri seviyorsanız bu modeli alabilirsiniz. Altın rengindeki bilezik hiiiç öyle kaba durmuyor. Kıyafetler için güzel bir aksesuar olacak bilezik kabartmalı model.

En çok satan takı modellerinden olan bileziğin fiyatı 59 TL.

Klasik Kabartmalı Bilezik

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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