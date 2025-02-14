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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Sevgiliye Alınacak En Güzel Hediyeler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Sevgiliye Alınacak En Güzel Hediyeler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
14.02.2025 - 16:11

Sevgililer Günü geldi çattı. Tabii hediye almak için bir güne gerek yok. Sevgilinize her gün hediye alabilirsiniz. Ama ne alacağınıza karar veremiyorsanız o zaman sizin için önerilerimize bakabilirsiniz...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 14.02.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Bright Kırmızı Gül Demeti

Bright Kırmızı Gül Demeti

Sevgiliye alınabilecek en güzel hediyelerden biri tabii ki kırmızı gül. Özel günler için ideal bir hediye olan bu demet gül notuyla birlikte geliyor. Bu buketi gören herkesin çok mutlu olacağı kesin.

Bright Kırmızı Gül Demeti

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

Masalsı Concept Fanusta Gül

Masalsı Concept Fanusta Gül

Sevgili için alınabilecek bir başka hediye bu fanus gülü. LED ışıklı gül sevgilinize duyduğunuz sonsuz aşkı simgeliyor. Bunu sadece özel günler için düşünmeyin, her zaman sevdiğinize hediye olarak alabilirsiniz.

Masalsı Concept Fanusta Gül

LEGO Iconic Dekoratif Kalp

LEGO Iconic Dekoratif Kalp

Sevgilinize alabileceğiniz ölümsüz hediyelerden biri olacak bu legolar 254 parça geliyor. Yaptıktan sonra kapıya asabileceğiniz kalp evinizin en güzel dekoru olacak.

Eşimle birlikte keyifle yaptık. Çok güzel kapı dekoru oldu. ❤️💕

839 TL olan kalp lego çok güzel bir hediye!

LEGO Iconic Dekoratif Kalp

Sole Papyonlu Peluş Ayıcık

Sole Papyonlu Peluş Ayıcık

Sevgililer Günü hediyesi denilince akla hemen peluş ayılar geliyor. 150 cm olan bu peluş ayıcık pembe rengiyle çok tatlı. Papyonu da olan ayıcığa sevgiliniz bayılacak.

Ürün tam fiyat performans ürünü. Çok beğendik. Paketlemesi de güzeldi, kargo da hızlıydı. Teşekkür ediyoruz.

Sole Papyonlu Peluş Ayıcık

Karbonsoft Kişiye Özel Spotify Plak

Karbonsoft Kişiye Özel Spotify Plak

Sevgilinize unutulmaz bir hediye almak istiyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. Spotify temalı bu hediyeye şarkınızı koyarak sevgiliniz için güzel bir hediye alabilirsiniz. 

Karbonsoft Kişiye Özel Spotify Plak

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Bikutumutluluk Seninle Sevgililer Günü Anı Defteri

Bikutumutluluk Seninle Sevgililer Günü Anı Defteri

Sevgilinizle bir anı defteriniz olmasın mı? Bu anı defteriyle sevgilinizle beraber yaşadıklarınızı yazabilirsiniz. Hem eğlenceli hem romantik bu defter çok güzel bir hediye olacak, eminiz!

Bikutumutluluk Seninle Sevgililer Günü Anı Defteri

Fybang 3D Illusion Kuğu Gece Lambası

Fybang 3D Illusion Kuğu Gece Lambası

Sevgilinize farklı bir hediye almak istemez misiniz? LED lambalar kuğu şeklinde. Mor renkli bu gece lambalarının farklı renkleri de var. Sevgiliniz bu lambaları görünce çok sevinecek. 

Fybang 3D Illusion Kuğu Gece Lambası

Foto Rulo Fotoğraflı Anahtarlık

Foto Rulo Fotoğraflı Anahtarlık

Sevgilinizle birlikte fotoğraflarınızın hep onun yanında olmasını istemez miydiniz? Anahtarlığa 10 fotoğraf sığıyor. Foto rulo anahtarlık hem şeker hem de çok anlamlı bir hediye.

Çok güzel hediyelik bir ürün. Fotoğrafları hazırlayan arkadaş da hem çok hızlı dönüş yaptı hem de çok yardımcı oldu. Kesinlikle tavsiye ederim.

Foto Rulo Fotoğraflı Anahtarlık

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

ChocChic Sevgi Ağacı Çikolata

ChocChic Sevgi Ağacı Çikolata

Aşkınızı yansıtacak bu hediye çok lezzetli. Hele sevgiliniz çikolata seviyorsa o zaman bu hediye tam onluk. Sevgilinizi mutlu etmek istiyorsanız bu hediyeyi kaçırmayın. 

Tatlı küçük sevimli bi hediye tavsiye ederim.

Sepete özel 461 TL olan çikolata en güzel hediyelerden.

ChocChic Sevgi Ağacı Çikolata

Hediye Dükkanı Kişiye Özel Sevgili Kupası

Hediye Dükkanı Kişiye Özel Sevgili Kupası

Sevgilinizle kahve içmeyi seviyorsanız bu kupaları alabilirsiniz. İsimlerinizin yazdığı kupalar size özel! Sevgili kupaları hem sevgiliniz hem kendiniz için çok güzel bir hediye olabilir.

30 günün en düşük fiyatından satılan kupalar 518 TL.

Hediye Dükkanı Kişiye Özel Sevgili Kupası

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Bohemoon Teddy Kalp Yastık

Bohemoon Teddy Kalp Yastık

Kırmızı kalp olmadan Sevgililer Günü hediyesi olur mu? Kırmızı rengiyle iddialı kalp yastık hem rahat hem güzel bir hediye seçeneği. 

Hediye aldım. Çok zarif teşekkür ederim ☺️

Bohemoon Teddy Kalp Yastık

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mulan
mulan
Onedio Üyesi
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