14 Şubat Teklifi İçin 400 Bin TL İstemişti: Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın Gözaltına Alındı
14 Şubat Teklifi İçin 400 Bin TL İstemişti: Sosyal Medya Fenomeni Merve Taşkın Gözaltına Alındı
14 Şubat Sevgililer Günü teklifiyle dikkatleri üzerine toplayan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alındı.
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Merve Taşkın'ın bu paylaşımı sosyal medyada gündem olunca CİMER'e şikayet yağdı.
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OnlyFans fenomeni ve müstehcen paylaşımları nedeniyle daha önce de gözaltına alınan Merve Taşkın şimdi de '14 Şubat Sevgililer Günü' teklifiyle dikkatleri üzerine topladı.
OnlyFans'ten ayda 100 bin dolar kazandığı açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın, sosyal medya hesabından bir ilan yayınladı. Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ücret karşılığında akşam yemeği teklif etti ve 400 bin TL de ücret belirledi.
İşte o ilan:
Bu ilan Merve Taşkın'ın başına dert oldu. Taşkın'ın paylaşımıyla CİMER'e şikayetler yağdı.
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Taşkın CİMER'e yapılan şikayetlere ilişkin ''Beni CİMER'e şikayet ediyormuşsunuz. Yemek yemenin suç olduğunu düşünmüyorum. Dilerlerse Emniyetle de yemek yiyebiliriz'' dedi. Mynet'in haberine göre Merve Taşkın paylaşımının ardından 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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