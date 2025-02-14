Eski Manken Kaza Yapıp Kaçtı: Güvenlik Kamerasına Yakalandı
Eski Manken Kaza Yapıp Kaçtı: Güvenlik Kamerasına Yakalandı
Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkında komşusunun motosikletine çarpıp olay yerinden kaçtı. Ulaş, ifadesi alınmak üzere emniyete çağrıldı.
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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Olay, geçtiğimiz 28 Ocak günü Beşiktaş'ta bulunan lüks sitede meydana geldi. İddialara göre Gözde Y., yurt dışından tatil dönüşü sitede park halinde bulunan motosikletinin hasar aldığını gördü.
İddiaya göre eski manken Duygu Ulaş, aracıyla motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Yaşanan olay sonrası Gözde Y. hasarın giderilmesi için komşusu Duygu Ulaş'a ulaştı, ancak talebi olumlu karşılık bulmadı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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