onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Eski Manken Kaza Yapıp Kaçtı: Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Eski Manken Kaza Yapıp Kaçtı: Güvenlik Kamerasına Yakalandı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.02.2025 - 16:45

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkında komşusunun motosikletine çarpıp olay yerinden kaçtı. Ulaş, ifadesi alınmak üzere emniyete çağrıldı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay, geçtiğimiz 28 Ocak günü Beşiktaş'ta bulunan lüks sitede meydana geldi. İddialara göre Gözde Y., yurt dışından tatil dönüşü sitede park halinde bulunan motosikletinin hasar aldığını gördü.

Olay, geçtiğimiz 28 Ocak günü Beşiktaş'ta bulunan lüks sitede meydana geldi. İddialara göre Gözde Y., yurt dışından tatil dönüşü sitede park halinde bulunan motosikletinin hasar aldığını gördü.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Gözde Y. motosikletine hasar veren kişinin, eski ünlü manken Duygu Ulaş olduğunu tespit etti.

İddiaya göre eski manken Duygu Ulaş, aracıyla motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Yaşanan olay sonrası Gözde Y. hasarın giderilmesi için komşusu Duygu Ulaş'a ulaştı, ancak talebi olumlu karşılık bulmadı.

İddiaya göre eski manken Duygu Ulaş, aracıyla motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Yaşanan olay sonrası Gözde Y. hasarın giderilmesi için komşusu Duygu Ulaş'a ulaştı, ancak talebi olumlu karşılık bulmadı.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Gözde Y. eski manken hakkında savcılığa gidip şikayetçi oldu. Gözde Y. dilekçesinde Ulaş'ın hasarı gidermek adına kesinlikle iyi niyet göstermediğinin altını çizdi. Manken Duygu Ulaş ise suçlamaları reddetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın