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TBMM'de Kürtçe Krizi: İYİ Parti ve DEM Partili Vekiller Birbirine Girdi

TBMM'de Kürtçe Krizi: İYİ Parti ve DEM Partili Vekiller Birbirine Girdi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.02.2025 - 14:18

TBMM'de yine ortalık karıştı. Meclis'te İYİ Partili Ayyüce Türkeş'in Kürtçe ile ilgili 'Üç dilin birleşiminden oluşan bir diyalekttir' demesi DEM Partililerin tepkisini çekti. Türkeş'e karşılık veren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'Türkçe Olimpiyatları’na katıldığı için bence Türkçe ile ilgili fikir beyan etsin' dedi.

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TBMM'de Kürtçe gerilimi yaşandı.

TBMM'de Kürtçe gerilimi yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye gelen İYİ Partili Ayyüce Türkeş, Kürtçenin dil değil diyalekt (lehçe) olduğunu dile getirdi.

TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye gelen İYİ Partili Ayyüce Türkeş, Kürtçenin dil değil diyalekt (lehçe) olduğunu dile getirdi.

İYİ Partili Türkeş, "Bugün yurdumuzun Doğu ve Güneydoğu kesimlerinde Kürt dediğimiz insanlarımızın, kardeşlerimizin bizden ayrı konuştukları dil, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre, bu üç dilin kelimelerinden oluşmuş 8 bin 200 kelime olarak tespit edilmiş bir diyalekttir" dedi.

İYİ Partili Türkeş, "Bugün yurdumuzun Doğu ve Güneydoğu kesimlerinde Kürt dediğimiz insanlarımızın, kardeşlerimizin bizden ayrı konuştukları dil, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre, bu üç dilin kelimelerinden oluşmuş 8 bin 200 kelime olarak tespit edilmiş bir diyalekttir" dedi.

Türkeş'in dikkat çeken açıklamalarına çok geçmeden tepkiler yükseldi. Türkeş'e ilk tepki DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten geldi.

Türkeş'in dikkat çeken açıklamalarına çok geçmeden tepkiler yükseldi. Türkeş'e ilk tepki DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten geldi.

 Koçyiğit, 'Hatip Türkçe Olimpiyatları'na katılmıştı. Türkçe olimpiyatlarına katıldığı için Türkçeye dair bence fikir beyan etsin. Ama bizim bin yıllardır atamızdan, dedemizden konuştuğumuz en kadim dillerden biri olan; müziğin, edebiyatın, sanatın dili olan, halkımızın dili olan Kürtçenin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. O eski kart-kurt teorilerini, eskimiş bayat teorileri getirip burada hiç kimse Meclis kürsüsünden bize söylemesin. Ne dilimize, ne kimliğimize hakaret ettirmeyiz. Biz Kürt kökenli değil Kürt'üz, dilimiz de Kürtçedir. Bu bu kadar açıktır benim için. Diğeri Sayın Çömez'e söyleyeyim. Biz dağ başından gelmedik. Herkes gibi bu ülkede yurttaşların oylarıyla geldik. Vallahi herkesten 10 kat fazla emek harcayarak geldik. Çok daha fazla bedel ödeyerek geldik. Ama biz buraya da hiç kimsenin hakaretlerini dinlemeye de gelmedik' dedi.

Çıkan tartışmaya İYİ Partili Turhan Çömez de dahil oldu.

Çıkan tartışmaya İYİ Partili Turhan Çömez de dahil oldu.

İYİ Partili Çömez, ''Sayın Başkan, sizin bir hatibin konuşmasını düzeltmek gibi bir hakkınız ve selahiyetiniz yoktur. Sizin ne şahsınıza ne temsil ettiğiniz parti grubuna hiçbir hakaret söz konusu değildir. Niye dedim ben size 'Dağdan mı geldiniz' diye? Çünkü arkadaşınız 'yuh olsun' diye bağırıyor. Böyle bir ifade yakışıyor mu kendisine? Kendisine yakışıyor olabilir, parlamentoya yakışmıyor. Bu üslup ne Allah aşkına? Böyle üslup yakışıyor mu?'' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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