TBMM'de Kürtçe Krizi: İYİ Parti ve DEM Partili Vekiller Birbirine Girdi
TBMM'de Kürtçe Krizi: İYİ Parti ve DEM Partili Vekiller Birbirine Girdi
TBMM'de yine ortalık karıştı. Meclis'te İYİ Partili Ayyüce Türkeş'in Kürtçe ile ilgili 'Üç dilin birleşiminden oluşan bir diyalekttir' demesi DEM Partililerin tepkisini çekti. Türkeş'e karşılık veren DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'Türkçe Olimpiyatları’na katıldığı için bence Türkçe ile ilgili fikir beyan etsin' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TBMM'de Kürtçe gerilimi yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye gelen İYİ Partili Ayyüce Türkeş, Kürtçenin dil değil diyalekt (lehçe) olduğunu dile getirdi.
İYİ Partili Türkeş, "Bugün yurdumuzun Doğu ve Güneydoğu kesimlerinde Kürt dediğimiz insanlarımızın, kardeşlerimizin bizden ayrı konuştukları dil, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre, bu üç dilin kelimelerinden oluşmuş 8 bin 200 kelime olarak tespit edilmiş bir diyalekttir" dedi.
Türkeş'in dikkat çeken açıklamalarına çok geçmeden tepkiler yükseldi. Türkeş'e ilk tepki DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten geldi.
Çıkan tartışmaya İYİ Partili Turhan Çömez de dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın