TBMM'de Kürtçe Krizi: İYİ Parti ve DEM Partili Vekiller Birbirine Girdi

Koçyiğit, 'Hatip Türkçe Olimpiyatları'na katılmıştı. Türkçe olimpiyatlarına katıldığı için Türkçeye dair bence fikir beyan etsin. Ama bizim bin yıllardır atamızdan, dedemizden konuştuğumuz en kadim dillerden biri olan; müziğin, edebiyatın, sanatın dili olan, halkımızın dili olan Kürtçenin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. O eski kart-kurt teorilerini, eskimiş bayat teorileri getirip burada hiç kimse Meclis kürsüsünden bize söylemesin. Ne dilimize, ne kimliğimize hakaret ettirmeyiz. Biz Kürt kökenli değil Kürt'üz, dilimiz de Kürtçedir. Bu bu kadar açıktır benim için. Diğeri Sayın Çömez'e söyleyeyim. Biz dağ başından gelmedik. Herkes gibi bu ülkede yurttaşların oylarıyla geldik. Vallahi herkesten 10 kat fazla emek harcayarak geldik. Çok daha fazla bedel ödeyerek geldik. Ama biz buraya da hiç kimsenin hakaretlerini dinlemeye de gelmedik' dedi.