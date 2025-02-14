Üsküdar'da Yürekler Ağza Geldi: İki Bina Boşaltıldı
Üsküdar'da Yürekler Ağza Geldi: İki Bina Boşaltıldı
Üsküdar'da gece geç saatlerde meydana gelen toprak kayması yürekleri ağza getirdi. Binalar uçurumun ucunda kaldı. Ekipler, iki binayı boşalttı.
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Korkutan olay, dün saat 23.00 sıralarında Küplüce Mahallesi’nde yaşandı.
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Dörder katlı iki binanın bahçesinin bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.
Kopan toprak kütlesi, geçen yıllarda taş ocağı olarak kullanıldığı öğrenilen alana yığıldı.
Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası iki binada bulunan 9 daire, tedbir amaçlı boşaltılırken giriş katlarda bulunan üç dükkan ise mühürlendi.
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Boşaltılan binada yaşayan Ömer Faruk Düztaş, “Büyük bir gürültüyle uyandık. Yaklaşık 10-15 dakika sonra bir gürültü daha duyduk ve toprak kayması olduğunu fark ettik” dedi.
“Büyük bir gürültüyle uyandık”
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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