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Üsküdar'da Yürekler Ağza Geldi: İki Bina Boşaltıldı

Üsküdar'da Yürekler Ağza Geldi: İki Bina Boşaltıldı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.02.2025 - 11:25

Üsküdar'da gece geç saatlerde meydana gelen toprak kayması yürekleri ağza getirdi. Binalar uçurumun ucunda kaldı. Ekipler, iki binayı boşalttı.

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Korkutan olay, dün saat 23.00 sıralarında Küplüce Mahallesi’nde yaşandı.

Korkutan olay, dün saat 23.00 sıralarında Küplüce Mahallesi’nde yaşandı.

Dörder katlı iki binanın bahçesinin bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

Dörder katlı iki binanın bahçesinin bulunduğu alanda bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi.

Kopan toprak kütlesi, geçen yıllarda taş ocağı olarak kullanıldığı öğrenilen alana yığıldı.

Kopan toprak kütlesi, geçen yıllarda taş ocağı olarak kullanıldığı öğrenilen alana yığıldı.

Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası iki binada bulunan 9 daire, tedbir amaçlı boşaltılırken giriş katlarda bulunan üç dükkan ise mühürlendi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası iki binada bulunan 9 daire, tedbir amaçlı boşaltılırken giriş katlarda bulunan üç dükkan ise mühürlendi.

Boşaltılan binalarda yaşayan bazı bina sakilerinin geceyi geçirmek üzere akrabalarına gittiği, bazısının ise çevredeki otellere yerleştirildiği öğrenildi.

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Boşaltılan binada yaşayan Ömer Faruk Düztaş, “Büyük bir gürültüyle uyandık. Yaklaşık 10-15 dakika sonra bir gürültü daha duyduk ve toprak kayması olduğunu fark ettik” dedi.

Boşaltılan binada yaşayan Ömer Faruk Düztaş, “Büyük bir gürültüyle uyandık. Yaklaşık 10-15 dakika sonra bir gürültü daha duyduk ve toprak kayması olduğunu fark ettik” dedi.

Binadaki mobilya dükkanı olan Abdülkerim Düztaş ise bölgenin eskiden taş ocağı olduğunu belirterek, yağmur yağdığı zamanlarda benzer olayların yaşandığını dile getirdi.

“Büyük bir gürültüyle uyandık”

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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