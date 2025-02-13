Bingöl'de Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: Çok Sayıda Ölü ve Yaralılar Var
Bingöl'de Feci Kaza! Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: Çok Sayıda Ölü ve Yaralılar Var
Bingöl'de kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı.
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Feci kaza, Bingöl-Diyarbakır karayolu Genç ilçesi çıkışı Doğanca köyü mevkiinde meydana geldi.
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Şırnak'tan Erzurum'a gitmekte olan Mardin Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi de yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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