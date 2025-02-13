Valiliklerden Tatil Kararı: 9 İlde Okullar Tatil Edildi
Valiliklerden Tatil Kararı: 9 İlde Okullar Tatil Edildi
Tüm yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 ilde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
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Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi.
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Aksaray Valiliği, il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiğini duyurdu.
Muş'ta ise olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.
Niğde Valiliği de kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.
Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Şubat günü kent genelindeki eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.
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Bingöl Valiliği de kent genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmesine karar verdi. Malatya'nın Doğanyol, Pütürge ve Doğanşehir ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Nevşehir'de etkili olan kar yağışının ardından yollarda oluşan buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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