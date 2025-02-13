İki Lidere Daha Hediye Etmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı'na Togg Hediye Etti
İki Lidere Daha Hediye Etmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan Başbakanı'na Togg Hediye Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e Togg hediye etti. İki lidere daha hediye etmişti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, Başbakanlık Binası'nda Şahbaz Şerif'le bir araya geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif'e "Ayder" renginde Togg hediye etti. Erdoğan, Togg'un direksiyonuna geçen Başbakan Şerif'e yolcu koltuğunda eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg hediye etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'da da Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya Togg armağan etmişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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