Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni Vurdu!
Rusya Çernobil Nükleer Santrali'ni Vurdu!
Korkulan oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus güçlerinin Çernobil Nükleer Santrali'nin radyasyon sığınağını vurduğunu, saldırıda büyük zarar meydana geldiğini açıkladı.
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Ukrayna lideri, saldırının yangına neden olduğunu ancak radyasyon seviyelerinin bu sabah itibarıyla artmadığını ifade etti.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus insansız hava aracının gece boyunca Çernobı̇l Nükleer Santrali'ndekı̇ radyasyon sığınağını vurduğunu duyurdu.
Açıklamasında, “Dün gece, yüksek patlayıcılı bir savaş başlığına sahip bir Rus saldırı uçağı, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4'ncü güç ünitesinde dünyayı radyasyondan koruyan sığınağı vurdu. Çernobil Nükleer Santrali'ndeki sığınak İHA tarafından hasar görmüş ve yangın söndürülmüştür. Şu an itibarıyla radyasyon seviyeleri artmamış ve sürekli olarak izlenmektedir. İlk değerlendirmelere göre, sığınakta meydana gelen hasar önemli boyuttadır” dedi.
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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