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Bakanlık Kahve Markasını İfşa Etti: Kahvenin İçinden İlaç Etken Maddesi Çıktı

Bakanlık Kahve Markasını İfşa Etti: Kahvenin İçinden İlaç Etken Maddesi Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.02.2025 - 12:13

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine bir yenisini daha ekledi. Listede bir kahve markası yer aldı. Kahvede 'İlaç Etken Maddesi' bulundu.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024 tarihinden beri resmi internet sitesinden insan sağlığına zarar veren firma ve markaları ifşa ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024 tarihinden beri resmi internet sitesinden insan sağlığına zarar veren firma ve markaları ifşa ediyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan yeni listeye bir kahve markası eklendi.

Bakanlık tarafından yayımlanan yeni listeye bir kahve markası eklendi.

Kahvede "İlaç Etken Maddesi" tespit edildi.

Kahvede "İlaç Etken Maddesi" tespit edildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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