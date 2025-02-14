Bakanlık Kahve Markasını İfşa Etti: Kahvenin İçinden İlaç Etken Maddesi Çıktı
Bakanlık Kahve Markasını İfşa Etti: Kahvenin İçinden İlaç Etken Maddesi Çıktı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim 2024 tarihinden beri resmi internet sitesinden insan sağlığına zarar veren firma ve markaları ifşa ediyor.
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Bakanlık tarafından yayımlanan yeni listeye bir kahve markası eklendi.
Kahvede "İlaç Etken Maddesi" tespit edildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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