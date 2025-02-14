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Fatih Altaylı’dan Şaşırtan Açıklama: “Mansur Yavaş, AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayı Olabilir”

Fatih Altaylı’dan Şaşırtan Açıklama: “Mansur Yavaş, AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Adayı Olabilir”

Fatih Altaylı Mansur Yavaş AK Parti
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.02.2025 - 10:51 Son Güncelleme: 14.02.2025 - 10:55

Gazeteci Fatih Altaylı, gündemi yorumladığı Youtube programında ilginç açıklamalar yaptı. 

CHP - AK Parti eksininde dönen Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamalar yapan Altaylı, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aday değilim, yoruldum' diyebilir. Mansur Yavaş, AK Parti'nin adayı da olabilir. Türkiye'de her şey olur” dedi. 

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Youtube’da gündemi yorumlayan Fatih Altaylı’nın Mansur Yavaş hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem yarattı.

Youtube’da gündemi yorumlayan Fatih Altaylı’nın Mansur Yavaş hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem yarattı.

Altaylı, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaptığı yorumda "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aday değilim, yoruldum' diyebilir. Mansur Yavaş, AK Parti'nin adayı da olabilir. Türkiye'de her şey olur. Yılmaz Özdil'in en güvendiği politikacı Sinan Oğan da tekrar ortaya çıkabilir” dedi.

Altaylı, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaptığı yorumda "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aday değilim, yoruldum' diyebilir. Mansur Yavaş, AK Parti'nin adayı da olabilir. Türkiye'de her şey olur. Yılmaz Özdil'in en güvendiği politikacı Sinan Oğan da tekrar ortaya çıkabilir” dedi.

İşte Fatih Altaylı’nın o çok konuşulan açıklamaları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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