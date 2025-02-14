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Dikkat! Uzman İsimden Sarı Serum Uyarısı: "Sarı Serum Eşittir Ölüm Olabilir"

Dikkat! Uzman İsimden Sarı Serum Uyarısı: "Sarı Serum Eşittir Ölüm Olabilir"

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.02.2025 - 15:10

Sarı serum uygulamasına yönelik yapılan uyarılara bir yenisi daha eklendi. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selahattin Erdem, 'Sarı serum eşittir ölüm olabilir. Bu anlamda çok dikkatli olmamız gerekir. Çünkü bunların yol açacağı alerjik reaksiyon direkt ölüme yol açabilmektedir' dedi.

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Sarı serum uygulamasına bağlı ani ölümler ve sağlık sorunları gündemine gelirken, Dr. Erdem, "Kalp durmasına kadar giden sonuçları olabilir" diyerek yurttaşı uyardı.

Sarı serum uygulamasına bağlı ani ölümler ve sağlık sorunları gündemine gelirken, Dr. Erdem, "Kalp durmasına kadar giden sonuçları olabilir" diyerek yurttaşı uyardı.

Sağlık Bakanlığı, "Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, medyada yer alan ölüm vakalarına dikkat çekerek, sarı serumun yalnızca hekim kararıyla, eğitimli sağlık personeli tarafından ve uygun sağlık koşulları altında uygulanabileceğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı, "Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, medyada yer alan ölüm vakalarına dikkat çekerek, sarı serumun yalnızca hekim kararıyla, eğitimli sağlık personeli tarafından ve uygun sağlık koşulları altında uygulanabileceğini duyurmuştu.

''Halk arasında bir şekilde bunun vücut immun sistemini güçlendirdiği, griplere karşı koruduğu, bir anda insanı dinçleştirdiği düşünülmektedir. Ancak sarı serum, bir vitamin kompleksidir. Bu hastalık evresinde çok kullandığımız bir durum değildir'' diyen Erdem şu ifadeleri kullandı:

''Halk arasında bir şekilde bunun vücut immun sistemini güçlendirdiği, griplere karşı koruduğu, bir anda insanı dinçleştirdiği düşünülmektedir. Ancak sarı serum, bir vitamin kompleksidir. Bu hastalık evresinde çok kullandığımız bir durum değildir'' diyen Erdem şu ifadeleri kullandı:

''Ancak halk arasında böyle bir ilgi, bilgi ya da bu şekilde bir inanç sonrasında kullanımı artmaktadır. Daha çok evlerde, sağlık kabinlerinde bazen eczanelerde, bazen çok yetkili olmayan ancak daha önce bu tarzda tedaviler uygulamış kişiler tarafından uygulanmaktadır. Sarı serum, içerisindeki B vitamini kompleksini, özellikle de 'B2 Riboflavin' dediğimiz maddenin verdiği renk sonrası oluşur. B vitamini grubu oldukça alerjik bir gruptur. Anaflaktik reaksiyon dediğimiz, en çok korktuğumuz reaksiyonlardan birini oluşturmaktadır. Bu reaksiyonlar da solunum güçlüğü, nefes darlığı, ani kas güçsüzlüğü, ritim bozukluğu ve kalp durmasına kadar giden sonuçlara neden olabilmektedir. Bu anlamda yetkisiz kişiler, bilmeyen kişiler ya da acil müdahale edilmeyecek yerlerde bu serumların verilmesini önermemekteyiz.'

Sarı serumun alerjik serum olmadığına dikkat çeken Dr. Erdem, "Yine bilinen bir yanlış da şudur; Her sarı serum, alerjik serum değildir. Herkese her şekilde bu serumlar ya da bu tarz tedaviler uygulanmaz" dedi.

Sarı serumun alerjik serum olmadığına dikkat çeken Dr. Erdem, "Yine bilinen bir yanlış da şudur; Her sarı serum, alerjik serum değildir. Herkese her şekilde bu serumlar ya da bu tarz tedaviler uygulanmaz" dedi.

''Sarı serum eşittir ölüm olabilir'' diyen Dr. Erdem, sözlerine şöyle devam etti: ''Çünkü bunların yol açacağı alerjik reaksiyon direkt ölüme yol açabilmektedir. Bu anlamda her uyguladığımız İlaçlar ve sarı serumda, ilk defa karşılaşıyormuş, direkt alerjik reaksiyon gelişiyormuşçasına dikkatli olmamız gerekiyor. Bir kısmı da çeşitli hastalıklar ya da 'seker' dediğimiz vücutta sakatlıklara yol açabilecek şekilde alerjik reaksiyonlar göstermektedir.''

''Sarı serum eşittir ölüm olabilir'' diyen Dr. Erdem, sözlerine şöyle devam etti: ''Çünkü bunların yol açacağı alerjik reaksiyon direkt ölüme yol açabilmektedir. Bu anlamda her uyguladığımız İlaçlar ve sarı serumda, ilk defa karşılaşıyormuş, direkt alerjik reaksiyon gelişiyormuşçasına dikkatli olmamız gerekiyor. Bir kısmı da çeşitli hastalıklar ya da 'seker' dediğimiz vücutta sakatlıklara yol açabilecek şekilde alerjik reaksiyonlar göstermektedir.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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