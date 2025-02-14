Dikkat! Uzman İsimden Sarı Serum Uyarısı: "Sarı Serum Eşittir Ölüm Olabilir"

''Ancak halk arasında böyle bir ilgi, bilgi ya da bu şekilde bir inanç sonrasında kullanımı artmaktadır. Daha çok evlerde, sağlık kabinlerinde bazen eczanelerde, bazen çok yetkili olmayan ancak daha önce bu tarzda tedaviler uygulamış kişiler tarafından uygulanmaktadır. Sarı serum, içerisindeki B vitamini kompleksini, özellikle de 'B2 Riboflavin' dediğimiz maddenin verdiği renk sonrası oluşur. B vitamini grubu oldukça alerjik bir gruptur. Anaflaktik reaksiyon dediğimiz, en çok korktuğumuz reaksiyonlardan birini oluşturmaktadır. Bu reaksiyonlar da solunum güçlüğü, nefes darlığı, ani kas güçsüzlüğü, ritim bozukluğu ve kalp durmasına kadar giden sonuçlara neden olabilmektedir. Bu anlamda yetkisiz kişiler, bilmeyen kişiler ya da acil müdahale edilmeyecek yerlerde bu serumların verilmesini önermemekteyiz.'