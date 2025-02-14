Dikkat! Uzman İsimden Sarı Serum Uyarısı: "Sarı Serum Eşittir Ölüm Olabilir"
Dikkat! Uzman İsimden Sarı Serum Uyarısı: "Sarı Serum Eşittir Ölüm Olabilir"
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Sarı serum uygulamasına bağlı ani ölümler ve sağlık sorunları gündemine gelirken, Dr. Erdem, "Kalp durmasına kadar giden sonuçları olabilir" diyerek yurttaşı uyardı.
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Sağlık Bakanlığı, "Sağlıklı Çözüm" adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, medyada yer alan ölüm vakalarına dikkat çekerek, sarı serumun yalnızca hekim kararıyla, eğitimli sağlık personeli tarafından ve uygun sağlık koşulları altında uygulanabileceğini duyurmuştu.
''Halk arasında bir şekilde bunun vücut immun sistemini güçlendirdiği, griplere karşı koruduğu, bir anda insanı dinçleştirdiği düşünülmektedir. Ancak sarı serum, bir vitamin kompleksidir. Bu hastalık evresinde çok kullandığımız bir durum değildir'' diyen Erdem şu ifadeleri kullandı:
Sarı serumun alerjik serum olmadığına dikkat çeken Dr. Erdem, "Yine bilinen bir yanlış da şudur; Her sarı serum, alerjik serum değildir. Herkese her şekilde bu serumlar ya da bu tarz tedaviler uygulanmaz" dedi.
''Sarı serum eşittir ölüm olabilir'' diyen Dr. Erdem, sözlerine şöyle devam etti: ''Çünkü bunların yol açacağı alerjik reaksiyon direkt ölüme yol açabilmektedir. Bu anlamda her uyguladığımız İlaçlar ve sarı serumda, ilk defa karşılaşıyormuş, direkt alerjik reaksiyon gelişiyormuşçasına dikkatli olmamız gerekiyor. Bir kısmı da çeşitli hastalıklar ya da 'seker' dediğimiz vücutta sakatlıklara yol açabilecek şekilde alerjik reaksiyonlar göstermektedir.''
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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