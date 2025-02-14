onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Merve Taşkın Kimdir, Kaç Yaşında? Merve Taşkın Neden Gözaltına Alındı?

Merve Taşkın Kimdir, Kaç Yaşında? Merve Taşkın Neden Gözaltına Alındı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.02.2025 - 17:19

Yetişkin içeriklerin üretiliği ve paylaşıldığı Onlyfans ile ün kazanan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yaptığı her paylaşımla dikkat çekiyor. Son gelişmelere göre Merve Taşkın, gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarla tanınan Merve Taşkın'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Merve Taşkın kimdir, kaç yaşında? Merve Taşkın neden gözaltına alındı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Merve Taşkın Kimdir, Kaç Yaşında?

Merve Taşkın Kimdir, Kaç Yaşında?

Merve Taşkın, 21 Ocak 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Taşkın, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarla tanınıyor. Twitter'da birçok kez gündeme gelen Merve Taşkın, yaptığı müstehcen paylaşımlarıyla tanınıyor. Bu nedenle pek çok kişinin dikkatini çekmekle birlikte tepkiler de art arda sıralanıyor. 

2017 yılındaki Beşiktaş -Porto karşılaşmasından sonra göğsüne Beşiktaş yazmış ve sosyal medyada paylaşmıştı.

Geçtiğimiz senelerde Amsterdam'daki seks müzesinde çektirdiği fotoğrafları paylaşan fenomen, paylaşımından dolayı mahkemelik olmuş ve 5 ay hapis cezası almıştı. Daha sonra, denetime tabi tutulacağına karar verilmişti.

Merve Taşkın Neden Gözaltına Alındı?

Merve Taşkın Neden Gözaltına Alındı?

Son gelişmelere göre Merve Taşkın, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Taşkın, X ve Instagram hesabından 14 Şubat'ı yalnız geçirecek olanlara 'akşam yemeği' ilanı yayınladı ve 400 bin TL karşılığında akşam yemeği yiyeceğini belirtti. de fiyat belirlemişti.

Taşkın’ın paylaşımı şöyle:

“14 Şubat’ta yalnız olanlara akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim. Ücret 400.000 TL. Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye’de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteceğim fazladır dikkat et aşık olma. Bonus 2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus 3: Mütevazıyımdır.”

Taşkın’ın bu paylaşımı tepki çekti ve CİMER’e şikayet yağdı. Şikayetler üzerine Taşkın ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
9
4
3
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın