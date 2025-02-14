Merve Taşkın Kimdir, Kaç Yaşında? Merve Taşkın Neden Gözaltına Alındı?
Merve Taşkın Kimdir, Kaç Yaşında? Merve Taşkın Neden Gözaltına Alındı?
Yetişkin içeriklerin üretiliği ve paylaşıldığı Onlyfans ile ün kazanan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, yaptığı her paylaşımla dikkat çekiyor. Son gelişmelere göre Merve Taşkın, gözaltına alındı. Bu gelişmenin ardından sosyal medyada paylaştığı cesur fotoğraflarla tanınan Merve Taşkın'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Merve Taşkın kimdir, kaç yaşında? Merve Taşkın neden gözaltına alındı?
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Merve Taşkın Kimdir, Kaç Yaşında?
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Merve Taşkın Neden Gözaltına Alındı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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