Merve Taşkın Kimdir, Kaç Yaşında? Merve Taşkın Neden Gözaltına Alındı?

Merve Taşkın, 21 Ocak 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Taşkın, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarla tanınıyor. Twitter'da birçok kez gündeme gelen Merve Taşkın, yaptığı müstehcen paylaşımlarıyla tanınıyor. Bu nedenle pek çok kişinin dikkatini çekmekle birlikte tepkiler de art arda sıralanıyor.

2017 yılındaki Beşiktaş -Porto karşılaşmasından sonra göğsüne Beşiktaş yazmış ve sosyal medyada paylaşmıştı.

Geçtiğimiz senelerde Amsterdam'daki seks müzesinde çektirdiği fotoğrafları paylaşan fenomen, paylaşımından dolayı mahkemelik olmuş ve 5 ay hapis cezası almıştı. Daha sonra, denetime tabi tutulacağına karar verilmişti.