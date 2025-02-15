Yaprak Dökümü'nün Yaman Bey'i Bülent Fil'den Yıllar Sonra Gelen İtiraflar

'Başka bir ajansla çalışmaya başladım. Onların vasıtasıyla Tümay Özokur ile tanıştım. Beni bir filmde oynatmak istedi ancak eşim İsviçre'de çalışıyor ve onun yanına gitmem gerekiyordu. İsviçre'deyken Tümay Özokur'dan yine telefon geldi. 'Yaprak Dökümü' adında bir dizinin başlayacağını söyledi. Bana ve Başak Sayan'a 4-5 bölümlük teklif gelmişti. Karakterimin adı 'İlhan'dı, sonra 'Yaman'da karar kılındı. Hem benim, hem de Başak Sayan'ın canlandırdığı karakter sevilince rollerimiz uzatıldı ve 4 sezon boyunca ekranda olduk'