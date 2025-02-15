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Yaprak Dökümü'nün Yaman Bey'i Bülent Fil'den Yıllar Sonra Gelen İtiraflar

Yaprak Dökümü'nün Yaman Bey'i Bülent Fil'den Yıllar Sonra Gelen İtiraflar

Yaprak Dökümü
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.02.2025 - 13:07

Türk televizyon efsanesi olan Yaprak Dökümü'nde Yaman Bey karakterini canlandıran Bülent Fil, yıllar sonra ortaya çıktı. Bülent Fil, Yaprak Dökümü hakkında yıllar sonra itiraflarda bulundu.

KAYNAK: Habertürk

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Türk televizyonlarına damga vuran Yaprak Dökümü üzerinden yıllar geçse de popüler dizi hala en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

Türk televizyonlarına damga vuran Yaprak Dökümü üzerinden yıllar geçse de popüler dizi hala en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.

Yaprak Dökümü rüzgarı bir türlü bitmek bilmezken Habertürk, dizide Yaman Bey karakterini canlandıran Bülent Fil'le bir araya geldi.

Yaprak Dökümü rüzgarı bir türlü bitmek bilmezken Habertürk, dizide Yaman Bey karakterini canlandıran Bülent Fil'le bir araya geldi.

Bülent Fil, Yaprak Dökümü hakkında yıllar sonra itiraflarda bulundu.

Bülent Fil, Yaprak Dökümü hakkında yıllar sonra itiraflarda bulundu.

Film, Yaprak Dökümü'ne nasıl girdiğini şu sözlerle anlattı:

Film, Yaprak Dökümü'ne nasıl girdiğini şu sözlerle anlattı:

'Başka bir ajansla çalışmaya başladım. Onların vasıtasıyla Tümay Özokur ile tanıştım. Beni bir filmde oynatmak istedi ancak eşim İsviçre'de çalışıyor ve onun yanına gitmem gerekiyordu. İsviçre'deyken Tümay Özokur'dan yine telefon geldi. 'Yaprak Dökümü' adında bir dizinin başlayacağını söyledi. Bana ve Başak Sayan'a 4-5 bölümlük teklif gelmişti. Karakterimin adı 'İlhan'dı, sonra 'Yaman'da karar kılındı. Hem benim, hem de Başak Sayan'ın canlandırdığı karakter sevilince rollerimiz uzatıldı ve 4 sezon boyunca ekranda olduk' 

"Çarşamba akşamı 'Avrupa Yakası' dizisiyle rekabetimiz vardı. Ben de 'Avrupa Yakası'nı izliyordum açıkçası ama ilerleyen bölümlerde reytinglerde geçmiştik"

"Çarşamba akşamı 'Avrupa Yakası' dizisiyle rekabetimiz vardı. Ben de 'Avrupa Yakası'nı izliyordum açıkçası ama ilerleyen bölümlerde reytinglerde geçmiştik"

'Kimsenin egosu yoktu, herkes samimiydi. Her ailede veya insanların çevresinde dizideki karakterlerden biri vardı. Hikâyenin etkisi, oyunculuklar ve setteki güzel ortamın sayesinde ortaya iz bırakan bir dizi çıktı' 

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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