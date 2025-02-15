Yaprak Dökümü'nün Yaman Bey'i Bülent Fil'den Yıllar Sonra Gelen İtiraflar
Yaprak Dökümü'nün Yaman Bey'i Bülent Fil'den Yıllar Sonra Gelen İtiraflar
Türk televizyon efsanesi olan Yaprak Dökümü'nde Yaman Bey karakterini canlandıran Bülent Fil, yıllar sonra ortaya çıktı. Bülent Fil, Yaprak Dökümü hakkında yıllar sonra itiraflarda bulundu.
KAYNAK: Habertürk
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Türk televizyonlarına damga vuran Yaprak Dökümü üzerinden yıllar geçse de popüler dizi hala en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor.
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Yaprak Dökümü rüzgarı bir türlü bitmek bilmezken Habertürk, dizide Yaman Bey karakterini canlandıran Bülent Fil'le bir araya geldi.
Bülent Fil, Yaprak Dökümü hakkında yıllar sonra itiraflarda bulundu.
Film, Yaprak Dökümü'ne nasıl girdiğini şu sözlerle anlattı:
"Çarşamba akşamı 'Avrupa Yakası' dizisiyle rekabetimiz vardı. Ben de 'Avrupa Yakası'nı izliyordum açıkçası ama ilerleyen bölümlerde reytinglerde geçmiştik"
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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