Doğukan Güngör'den Kızılcık Şerbeti'ndeki Cemre Bebeğin Oyunculuğuna Övgü
Doğukan Güngör'den Kızılcık Şerbeti'ndeki Cemre Bebeğin Oyunculuğuna Övgü
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Sönmez'in alzheimer başlangıcı yaşamasıyla torunu Cemre'yi banyoda unuttuğu sahne hepimizi epey üzdü. Cemre bebeği canlandıran bebek oyuncunun banyodaki ağlama sahnesi yüreğimizi parçalarken babası Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör'den bu oyunculuğa övgü dolu bir yorum geldi.
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Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Sönmez'in alzheimer olması ve Cemre'yi banyoda unutması damga vurdu.
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Cemre bebeği canlandıran bebek oyuncunun sahnede ağladığı anlar hepimizin yüreğini paramparça etti.
Söz konusu sahneye dizide babası Fatih'i canlandıran Doğukan Güngör de sessiz kalmadı ve övgü dolu bir paylaşım yaptı.
İşte Doğukan Güngör'ün o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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