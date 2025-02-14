Say Say Bitmedi! Efsane Dizi Avrupa Yakası'nda Rol Almış Birbirinden Ünlü İsimler
Say Say Bitmedi! Efsane Dizi Avrupa Yakası'nda Rol Almış Birbirinden Ünlü İsimler
Türk televizyonlarına adını altın harflerle yazdıran Avrupa Yakası, 190 bölüm boyunca izleyenleri ekran başına kilitlemişti. Güçlü kadrosuna rağmen neredeyse her bölüm konuk ettikleri ünlü isimlerle çıtayı arşa çıkaran Avrupa Yakası'nda rol almış tüm ünlü isimleri tek bir içerikte topladık!
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Acun Ilıcalı
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Sinan Bengier
Nuri Alço
Şebnem Sönmez
Vj Bülent
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Özden Özgürdal
Teoman
Didem Erol
Bülent Seyran
Tuna Arman
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Hıncal Uluç
Yonca Cevher
Seyfi Dursunoğlu
Tan Sağtürk
Emre Altuğ
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Devin Özgür
Vatan Şaşmaz
Hepsi
Dolunay Soysert
Sezen Aksu
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Savaş Ay ve Yeliz Yeşilmen
Yetkin Dikinciler
Salih Kalyon
Cengiz Küçükayvaz
Vahe Kılıçarslan
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Zerrin Sümer
Ahmet Mümtaz Taylan
Çiçek Dilligil
Güven Hokna
Sümer Tilmaç
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Suna Pekuysal
Ayça Erturan
Deniz Çakır
Erkin Koray
Ajda Pekkan
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Keremcem
Sezgi Mengi
Ahmet Saraçoğlu
Okan Yalabık ve Beren Saat
Şahin Irmak
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Doğa Rutkay
Şevket Süha Tezel
Serdar Ortaç
Esra Dermancıoğlu
Yıldırım Mayruk
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Murat Boz
Pamela
Demet Akalın
Nükhet Duru
Necmi Yapıcı
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Nil Burak
Neslihan Yargıcı
Bora Akkaş
Aylin Kontente
Özgür Çevik
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Yıldız Asyalı
Aslı Altaylar
Ümit Besen
Serkan Keskin
Çağla Şikel
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İclal Aydın
Şinasi Yurtsever
Burak Altay
Çağlar Çorumlu ve Özlem Türkad
Ayten Uncuoğlu
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Sezai Aydın
Serhan Arslan
Fadik Sevin Atasoy
Uğur Bilgin ve Onur Buldu
Ece Sükan
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Yeşim Ceren Bozoğlu
Gamze Karaduman
Tamer Karadağlı
Melis Birkan
Cem Davran
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Emel Sayın
Mahir İpek
Cem Yılmaz
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Bensu Orhunöz'ü unutmuşsunuz. (Bizimkiler dizisinin Bilge karakteri)
yildizlar geçidi resmen kimler kimler oynamış
altunizadeden sonra köprünün hemen aşağısı..