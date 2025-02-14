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Say Say Bitmedi! Efsane Dizi Avrupa Yakası'nda Rol Almış Birbirinden Ünlü İsimler

Say Say Bitmedi! Efsane Dizi Avrupa Yakası'nda Rol Almış Birbirinden Ünlü İsimler

Avrupa Yakası
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.02.2025 - 22:34

Türk televizyonlarına adını altın harflerle yazdıran Avrupa Yakası, 190 bölüm boyunca izleyenleri ekran başına kilitlemişti. Güçlü kadrosuna rağmen neredeyse her bölüm konuk ettikleri ünlü isimlerle çıtayı arşa çıkaran Avrupa Yakası'nda rol almış tüm ünlü isimleri tek bir içerikte topladık!

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Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı

Sinan Bengier

Sinan Bengier
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Nuri Alço

Nuri Alço
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Şebnem Sönmez

Şebnem Sönmez
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Vj Bülent

Vj Bülent
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Özden Özgürdal

Özden Özgürdal
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Teoman

Teoman
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Didem Erol

Didem Erol
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Bülent Seyran

Bülent Seyran
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Tuna Arman

Tuna Arman
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Hıncal Uluç

Hıncal Uluç
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Yonca Cevher

Yonca Cevher
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Seyfi Dursunoğlu

Seyfi Dursunoğlu
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Tan Sağtürk

Tan Sağtürk
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Emre Altuğ

Emre Altuğ
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Devin Özgür

Devin Özgür
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Vatan Şaşmaz

Vatan Şaşmaz
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Hepsi

Hepsi
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Dolunay Soysert

Dolunay Soysert
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Sezen Aksu

Sezen Aksu
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Savaş Ay ve Yeliz Yeşilmen

Savaş Ay ve Yeliz Yeşilmen
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Yetkin Dikinciler

Yetkin Dikinciler
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Salih Kalyon

Salih Kalyon
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Cengiz Küçükayvaz

Cengiz Küçükayvaz
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Vahe Kılıçarslan

Vahe Kılıçarslan
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Zerrin Sümer

Zerrin Sümer
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Ahmet Mümtaz Taylan

Ahmet Mümtaz Taylan
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Çiçek Dilligil

Çiçek Dilligil
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Güven Hokna

Güven Hokna
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Sümer Tilmaç

Sümer Tilmaç
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Suna Pekuysal

Suna Pekuysal
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Ayça Erturan

Ayça Erturan
onedio.com

Deniz Çakır

Deniz Çakır
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Erkin Koray

Erkin Koray
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Ajda Pekkan

Ajda Pekkan
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Keremcem

Keremcem
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Sezgi Mengi

Sezgi Mengi
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Ahmet Saraçoğlu

Ahmet Saraçoğlu
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Okan Yalabık ve Beren Saat

Okan Yalabık ve Beren Saat
onedio.com

Şahin Irmak

Şahin Irmak
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Doğa Rutkay

Doğa Rutkay
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Şevket Süha Tezel

Şevket Süha Tezel
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Serdar Ortaç

Serdar Ortaç
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Esra Dermancıoğlu

Esra Dermancıoğlu
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Yıldırım Mayruk

Yıldırım Mayruk
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Murat Boz

Murat Boz
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Pamela

Pamela
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Demet Akalın

Demet Akalın
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Nükhet Duru

Nükhet Duru
onedio.com

Necmi Yapıcı

Necmi Yapıcı
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Nil Burak

Nil Burak
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Neslihan Yargıcı

Neslihan Yargıcı
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Bora Akkaş

Bora Akkaş
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Aylin Kontente

Aylin Kontente
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Özgür Çevik

Özgür Çevik
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Yıldız Asyalı

Yıldız Asyalı
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Aslı Altaylar

Aslı Altaylar
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Ümit Besen

Ümit Besen
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Serkan Keskin

Serkan Keskin
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Çağla Şikel

Çağla Şikel
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İclal Aydın

İclal Aydın
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Şinasi Yurtsever

Şinasi Yurtsever
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Burak Altay

Burak Altay
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Çağlar Çorumlu ve Özlem Türkad

Çağlar Çorumlu ve Özlem Türkad
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Ayten Uncuoğlu

Ayten Uncuoğlu
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Sezai Aydın

Sezai Aydın
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Serhan Arslan

Serhan Arslan
onedio.com

Fadik Sevin Atasoy

Fadik Sevin Atasoy
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Uğur Bilgin ve Onur Buldu

Uğur Bilgin ve Onur Buldu
onedio.com

Ece Sükan

Ece Sükan
onedio.com
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Yeşim Ceren Bozoğlu

Yeşim Ceren Bozoğlu
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Gamze Karaduman

Gamze Karaduman
onedio.com

Tamer Karadağlı

Tamer Karadağlı
onedio.com

Melis Birkan

Melis Birkan
onedio.com

Cem Davran

Cem Davran
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Emel Sayın

Emel Sayın
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Mahir İpek

Mahir İpek
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Cem Yılmaz

Cem Yılmaz
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Serdar Gogen

Bensu Orhunöz'ü unutmuşsunuz. (Bizimkiler dizisinin Bilge karakteri)

Eren Şahin

yildizlar geçidi resmen kimler kimler oynamış

Mert Ökten

altunizadeden sonra köprünün hemen aşağısı..