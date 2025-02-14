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Survivor'dan Elenen Adilhan'dan Almeda'ya Yenilmesine Esprili Paylaşım

Survivor'dan Elenen Adilhan'dan Almeda'ya Yenilmesine Esprili Paylaşım

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.02.2025 - 21:51

Survivor 2025'te Almeda'yla yaşadığı çekişmeli tartışmayla gündem olan Adilhan, elenmeden önce Almeda'yla güç oyununa çıkmış ve yenilmişti. Adilhan'dan yarışmadan elendikten sonra söz konusu olay hakkında paylaşım geldi.

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Survivor 2025'in sevilen yarışmacılarından Adilhan, geçtiğimiz haftalarda elenerek yarışmaya veda etmişti.

Survivor 2025'in sevilen yarışmacılarından Adilhan, geçtiğimiz haftalarda elenerek yarışmaya veda etmişti.

Yarışma boyunca Almeda'yla yaşadığı tartışmalarla gündem olan Adilhan, özellikle Almeda'yla çıktığı güç oyununda yenilmesiyle goygoycuların diline dolanmıştı.

Yarışma boyunca Almeda'yla yaşadığı tartışmalarla gündem olan Adilhan, özellikle Almeda'yla çıktığı güç oyununda yenilmesiyle goygoycuların diline dolanmıştı.

Söz konusu olayı Adilhan da unutmamış olacak ki yarışmadan elendikten sonra TikTok'ta konuyla alakalı esprili bir paylaşım yaptı.

Söz konusu olayı Adilhan da unutmamış olacak ki yarışmadan elendikten sonra TikTok'ta konuyla alakalı esprili bir paylaşım yaptı.

İşte Adilhan'ın o paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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