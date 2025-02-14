Survivor'dan Elenen Adilhan'dan Almeda'ya Yenilmesine Esprili Paylaşım
Survivor'dan Elenen Adilhan'dan Almeda'ya Yenilmesine Esprili Paylaşım
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Survivor 2025'in sevilen yarışmacılarından Adilhan, geçtiğimiz haftalarda elenerek yarışmaya veda etmişti.
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Yarışma boyunca Almeda'yla yaşadığı tartışmalarla gündem olan Adilhan, özellikle Almeda'yla çıktığı güç oyununda yenilmesiyle goygoycuların diline dolanmıştı.
Söz konusu olayı Adilhan da unutmamış olacak ki yarışmadan elendikten sonra TikTok'ta konuyla alakalı esprili bir paylaşım yaptı.
İşte Adilhan'ın o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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