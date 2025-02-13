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Hiç Değişmemiş! Survivor'la Tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu'nun Lisedeki Hali

Hiç Değişmemiş! Survivor'la Tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu'nun Lisedeki Hali

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.02.2025 - 12:14

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmanın ardından şarkıcılık kariyerine yönelmişti. Kalaycıoğlu yeni şarkılarıyla gündem olmaya devam ederken sosyal medyada lisede çektirdiği bir fotoğraf viral oldu. İşte o fotoğraf...

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Survivor'da 2 kez yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemin en popüler kadın yarışmacıları arasında yer alıyor.

Survivor'da 2 kez yarışan Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemin en popüler kadın yarışmacıları arasında yer alıyor.

Katıldığı her iki sezonda da finale ramak kala elenen Aleyna, yarışma sonrasında müzik sektörüne adım attı.

Katıldığı her iki sezonda da finale ramak kala elenen Aleyna, yarışma sonrasında müzik sektörüne adım attı.

Çıkardığı şarkılarla gündem olan Aleyna Kalaycıoğlu, bu defa lise yıllarından kalma bir fotoğrafıyla viral oldu.

Çıkardığı şarkılarla gündem olan Aleyna Kalaycıoğlu, bu defa lise yıllarından kalma bir fotoğrafıyla viral oldu.

Lisedeki sınıf arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf sosyal medyada kısa sürede yayılırken Aleyna Kalaycıoğlu'nun o yıllardaki halini görenler "Hiç değişmemiş" dedi.

Lisedeki sınıf arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraf sosyal medyada kısa sürede yayılırken Aleyna Kalaycıoğlu'nun o yıllardaki halini görenler "Hiç değişmemiş" dedi.

İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun lisedeki hali:

İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun lisedeki hali:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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