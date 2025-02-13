Tolga Karel'den Şakir Paşa'yı Canlandıran Fırat Tanış Hakkında Sert Açıklamalar
Tolga Karel'den Şakir Paşa'yı Canlandıran Fırat Tanış Hakkında Sert Açıklamalar
Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz karakteriyle tanıdığımız Tolga Karel, bir süre sonra oyunculuğu bırakıp Amerika'ya taşınmıştı. Karel, sosyal medya hesabından oyunculuk sektörü hakkında sık sık eleştirilerde bulunurken bu defa Şakir Paşa'yı canlandıran Fırat Tanış'ı hedef aldı. Karel, Fırat Tanış yüzünden bir dizinin nasıl bittiğini ve onlarca insanın işsiz kaldığını anlatan hikayeler paylaştı.
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Efsane dizi Yaprak Dökümü'nde Leyla ve Necla kardeşleri birbirine düşüren Oğuz karakteriyle hafızalarımızda yer edinen Tolga Karel, uzun süredir sektörden uzak.
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Oyunculuk kariyerini yarıda bırakıp Amerika'da yeni bir aile ve hayat kuran Karel, Instagram hesabından sık sık oyunculuk sektörü hakkında eleştirel yorumlarda bulunuyor.
Şakir Paşa Ailesi dizisinde Şakir Paşa'yı canlandıran Fırat Tanış'ı hedef alan Tolga Karel, Tanış'ın kaprisleri yüzünden bir dizinin sona erdiğini ve onlarca insanın işsiz kaldığını anlattı.
İşte Tolga Karel'in o paylaşımları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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