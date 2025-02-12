Survivor Panorama Ekibinden Yorumcu Murat Özarı'ya Ağlatan Şaka
Survivor Panorama Ekibinden Yorumcu Murat Özarı'ya Ağlatan Şaka
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama'da şaşırtan anlar yaşandı. Programın sunucusu Hakan Hatipoğlu, yorumcu Murat Özarı'ya unutamayacağı bir şaka yaptı. Özarı, şaka karşısında gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...
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TV8'de yayınlanan Survivor Panorama'yı muhakkak bilirsiniz.
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Programın sunucusu Hakan Hatipoğlu ve yorumcu Damla Can, Murat Özarı'ya unutamayacağı bir şaka yaptı.
Murat Özarı'ya Damla Can'ın Panorama'dan ayrılıp Dominik'e gideceğine dair şaka yapan Hatipoğlu, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Damla'nın gerçekten gideceğini zanneden Murat Özarı, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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