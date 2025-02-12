Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın Romantik Sahnesinin Kamera Arkasına Çok Şaşıracaksınız
Uzak Şehir'de Alya ve Cihan'ın Romantik Sahnesinin Kamera Arkasına Çok Şaşıracaksınız
Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de Alya ve Cihan arasında her bölüm tırmanan çekim romantik bir sahneyle taçlandı. Cihan'ın kendisine aldığı anlamlı hediye sonrasında Alya, ilk kez Cihan'ın yanında uyudu. Bizim ekran başında hayran hayran izlediğimiz sahnenin 'kalabalık' kamera arkası yayınlandı.
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Kanal D'nin Pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Uzak Şehir, ilgi çekici hikâyesiyle her hafta reyting rekorunu tazeliyor.
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Dizinin başrol çifti Alya ve Cihan'ın hikâyesini izlediğimiz dizide ikilinin gerilim yüklü iletişimi gitgide karşı koyulmaz bir çekime dönüştü.
Öyle ki son bölümde Alya'nın doğum gününü kutlayan Cihan aldığı anlamlı hediyeyle Alya dahil hepimizin gönlünü fethetti.
Bu sahnenin ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında ikilinin ilk kez beraber uyuduğunu gören seyirciler ortalığı yıkarken o sahnenin bir de kamera arkası geldi.
Bizleri ekran başında eriten romantik sahnenin kamera arkası epey kalabalıkmış!
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İşte o sahnenin kamera arkası:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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