Kızılcık Şerbeti'ndeki Apo'nun "Azgınlığını" Sibel Taşçıoğlu'na Şikayet Eden Seyirci
Kızılcık Şerbeti'ndeki Apo'nun "Azgınlığını" Sibel Taşçıoğlu'na Şikayet Eden Seyirci
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu, bir izleyicinin isyanıyla karşı karşıya kaldı. Dizideki kocası Apo'nun sürekli genç sevgili bulmasından yakınan seyirci, Taşçıoğlu'ndan Apo'nun azgınlığıyla ilgili yardım istedi. İşte o anlar...
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Kızılcık Şerbeti'nin "3 çocuk büyüten" vefalı annesi Pembe, eşi Apo'nun aşk maceraları yüzünden heder olmuş durumda.
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Kıvılcım'ın uzaktan akrabası Işıl'ın Apo'yla aşk yaşayacağı ayan beyan belli olurken Işıl'ın Alev'in taklidi gibi ortalıkta dolaşması sinirimizi epey yıpratmıştı.
Nitekim öyle de oldu ve Apo, Işıl'a Pembe'ye bir gün yaşatmadığı konforu ve seyahati yaşattı. Üstelik yeni bölüm fragmanında ikiliyi epey yakın görüyoruz.
Her ne kadar eleştirdiğimiz bir karakter olsa da Pembe'nin yine ihanete uğrayacak olması ve Apo'nun uslanmaz tavırları seyirciyi bıktırdı.
Öyle ki bir Şerbo izleyicisi, Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'na Apo'nun "azgınlığı" hakkında isyan edip senaristle konuşmasını istedi.
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Peki siz bu isyanı ne kadar haklı buluyorsunuz? Sizce Apo, Işıl'la kaçamak bir ilişkiye başlar mı?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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