Şakir Paşa'nın Torunu, Ailesine Dair Hiç Bilinmeyen Fotoğraflar Paylaştı
Şakir Paşa'nın Torunu, Ailesine Dair Hiç Bilinmeyen Fotoğraflar Paylaştı
NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan bir dizi olduğu için ekstra ilgi çekiyor. Daha önce diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Serra Şenol Boyvat, @birdakikada adlı Instagram hesabından Şakir Paşa Ailesi'ne ait daha önce hiçbir yerde görmediğimiz fotoğraflar paylaştı. Üstelik bu fotoğraflarda Aniesi ve Mutarra da var! İşte o fotoğraflar...
KAYNAK: @birdakikada
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NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, sanat camiasının en bilinen ailelerinden birinin gerçek hayat hikâyesini anlattığı için izleyicileri ayrıca cezbediyor.
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Geçmişte gerçekten yaşamış kişilerin hikâyelerinin anlatılmasıyla izleyiciler Şakir Paşa Ailesi'ne dair daha fazla detay merak eder oldu.
Geçtiğimiz bölümlerde diziye konuk olan Şakir Paşa'nın torunu Serra Şenol Boyvat, @birdakikada adlı Instagram hesabından ailesine dair hiçbir yerde görmediğimiz fotoğraflar paylaştı.
Üstelik bu fotoğraflar arasında dizinin en merak edilen karakteri Aniesi ve kızı Mutarra da var!
İşte Şakir Paşa Ailesi'nin toplu fotoğrafı:
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Şakir Paşa ve oğlu Asım
Sara Hanım
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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