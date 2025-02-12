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Şakir Paşa'nın Torunu, Ailesine Dair Hiç Bilinmeyen Fotoğraflar Paylaştı

Şakir Paşa'nın Torunu, Ailesine Dair Hiç Bilinmeyen Fotoğraflar Paylaştı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.02.2025 - 21:43

NOW'ın sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, gerçek hayat hikâyesinden uyarlanan bir dizi olduğu için ekstra ilgi çekiyor. Daha önce diziye konuk oyuncu olarak dahil olan Serra Şenol Boyvat, @birdakikada adlı Instagram hesabından Şakir Paşa Ailesi'ne ait daha önce hiçbir yerde görmediğimiz fotoğraflar paylaştı. Üstelik bu fotoğraflarda Aniesi ve Mutarra da var! İşte o fotoğraflar...

KAYNAK: @birdakikada

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NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, sanat camiasının en bilinen ailelerinden birinin gerçek hayat hikâyesini anlattığı için izleyicileri ayrıca cezbediyor.

NOW'ın iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi, sanat camiasının en bilinen ailelerinden birinin gerçek hayat hikâyesini anlattığı için izleyicileri ayrıca cezbediyor.

Geçmişte gerçekten yaşamış kişilerin hikâyelerinin anlatılmasıyla izleyiciler Şakir Paşa Ailesi'ne dair daha fazla detay merak eder oldu.

Geçmişte gerçekten yaşamış kişilerin hikâyelerinin anlatılmasıyla izleyiciler Şakir Paşa Ailesi'ne dair daha fazla detay merak eder oldu.

Geçtiğimiz bölümlerde diziye konuk olan Şakir Paşa'nın torunu Serra Şenol Boyvat, @birdakikada adlı Instagram hesabından ailesine dair hiçbir yerde görmediğimiz fotoğraflar paylaştı.

Geçtiğimiz bölümlerde diziye konuk olan Şakir Paşa'nın torunu Serra Şenol Boyvat, @birdakikada adlı Instagram hesabından ailesine dair hiçbir yerde görmediğimiz fotoğraflar paylaştı.

Üstelik bu fotoğraflar arasında dizinin en merak edilen karakteri Aniesi ve kızı Mutarra da var!

Üstelik bu fotoğraflar arasında dizinin en merak edilen karakteri Aniesi ve kızı Mutarra da var!

İşte Şakir Paşa Ailesi'nin toplu fotoğrafı:

İşte Şakir Paşa Ailesi'nin toplu fotoğrafı:

Serra Şenol Boyvat fotoğrafı şu şekilde tanıtmış: 

Şakir Paşa vefat etmeden sadece 2 ay önce çekilmiş.

Alt sıra Agnesie/Agnese ve Mutarra/Hakkiye ve Füreya/İsmet Hanım/Ayşe. Üst sırada soldan ikinci Cevat Şakir ve yanında Suat. Ayşe’nin arkasındaki de Ahmet Bey.

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Şakir Paşa ve oğlu Asım

Şakir Paşa ve oğlu Asım

Sara Hanım

Sara Hanım

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Üst sıra: Agnesie ve Hakkiye

Alt sıra: Füreya, İsmet Hanım, Ayşe, Şakir Paşa ve kucağında Mutarra

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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