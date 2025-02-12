90'lı Yıllarda Soluksuz İzlediğimiz Akıllara Zarar Televizyon Programları
90'lı Yıllarda Soluksuz İzlediğimiz Akıllara Zarar Televizyon Programları
90'lı yıllarda televizyon anlayışı şimdikinden çok uzaktaydı. En absürt olayların bile sansürsüz gösterildiği o dönem gayet normal gelerek izlediğimiz çoğu şey şu an anlamlandıramadığımız bir noktada yer alıyor. Ufak bir nostalji yapalım dedik ve 90'lı yıllarda izlediğimiz akıllara zarar televizyon programlarını derledik.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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