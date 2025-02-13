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Acun Ilıcalı Müdahale Etti: Sema ve Pınar'ın Oyun Öncesi Tartışması Konseye Sıçradı

Acun Ilıcalı Müdahale Etti: Sema ve Pınar'ın Oyun Öncesi Tartışması Konseye Sıçradı

Acun Ilıcalı survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.02.2025 - 10:25

Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyunu öncesi ortalık epey karıştı. Sumo güreşi oyunu için ezeli düşmanı Pınar'ı seçen Sema'nın bu hamlesi ortalığı alevlendirmişti. Geçen yılki kavgayı hatırlatan Pınar, Sema ile oyuna çıkmak istemediğini belirtince Sema sinirlerine hakim olamadı. Söz konusu olaya Acun Ilıcalı müdahale etti.

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Survivor'ın iki iddialı ismi Pınar ve Sema arasındaki tartışmalar sezonlar boyunca sürüyor.

Survivor'ın iki iddialı ismi Pınar ve Sema arasındaki tartışmalar sezonlar boyunca sürüyor.

Fakat dün akşam yayınlanan bölümde gerilim iyice arttı ve eski defterler açıldı.

Dokunulmazlık oyunu için seçilen Sumo güreşi oyunu için Pınar'ı seçen Sema, Pınar'dan sert bir tavırla karşılık aldı.

Dokunulmazlık oyunu için seçilen Sumo güreşi oyunu için Pınar'ı seçen Sema, Pınar'dan sert bir tavırla karşılık aldı.

'Diskalifiye olmuş birisi fiziksel temas yapmaya çalışarak benimle fiziksel temaslı bir oyunda oynayamaz' diyen Pınar, oyun oynamayacağını açıkladı.

Sema'nın gözyaşlarına boğulduğu seçmelerde en sonunda Acun Ilıcalı oyun alanına gelerek müdahalede bulundu.

Sema'nın gözyaşlarına boğulduğu seçmelerde en sonunda Acun Ilıcalı oyun alanına gelerek müdahalede bulundu.

'Bir yarışmacı yaşadığı olaydan dolayı bir oyunda oynamak istemeyebilir. Bu konuda biraz daha sakin olman gerekmiyor muydu?' diye konuştu ve dokunulmazlık oyununu iptal etti.

Söz konusu tartışma Acun Ilıcalı'nın müdahalesiyle sona erse de konseyde yeniden alevlendi ve Sema, Pınar hakkında isyan etti.

Söz konusu tartışma Acun Ilıcalı'nın müdahalesiyle sona erse de konseyde yeniden alevlendi ve Sema, Pınar hakkında isyan etti.

'Buraya gelirken oyun oynayacağını bile bile geldi. Ben onu oyunda seçebilirim, oyunda tekme-tokat ona girecek miydim, onu mu ima ediyor. İki itişecektik olacaktı bitecekti. 'Ben oynamak istemiyorum' deseydi tamamdı. Beni psikopat gibi göstermeye, şiddet bağımlısı ilan etmeye çalışıyor. Artık çok sıkıldım. Herkesin kalbini kendi kalbi gibi zannediyor. Arkadaşlarına bile iğneleyici laf sokarak konuşuyor. Onun zekası kötülükten başka bir işe yaramıyor. Ondan sonra da beni niye dövdüler'

Sema'nın bu sözleri sonrasında Pınar da sessizliğini bozdu ve kendini savundu:

Sema'nın bu sözleri sonrasında Pınar da sessizliğini bozdu ve kendini savundu:

'Dayak yedi diyor. Geçen sezon ben onu tuttum sabitledim ve kolumun haricinde bir şey yoktu. En az on dakika boyunca bana saldırmaya çalıştın. Artık bence hatanı kabullen. Bak özür dile demiyorum, hatanı kabullen'

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Söz konusu tartışmanın ardından Sema, takım arkadaşlarından kendi adını yazmalarını istedi ve 3. eleme adayı oldu.

Söz konusu tartışmanın ardından Sema, takım arkadaşlarından kendi adını yazmalarını istedi ve 3. eleme adayı oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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