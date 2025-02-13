Acun Ilıcalı Müdahale Etti: Sema ve Pınar'ın Oyun Öncesi Tartışması Konseye Sıçradı
Acun Ilıcalı Müdahale Etti: Sema ve Pınar'ın Oyun Öncesi Tartışması Konseye Sıçradı
Survivor'ın son bölümünde dokunulmazlık oyunu öncesi ortalık epey karıştı. Sumo güreşi oyunu için ezeli düşmanı Pınar'ı seçen Sema'nın bu hamlesi ortalığı alevlendirmişti. Geçen yılki kavgayı hatırlatan Pınar, Sema ile oyuna çıkmak istemediğini belirtince Sema sinirlerine hakim olamadı. Söz konusu olaya Acun Ilıcalı müdahale etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor'ın iki iddialı ismi Pınar ve Sema arasındaki tartışmalar sezonlar boyunca sürüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dokunulmazlık oyunu için seçilen Sumo güreşi oyunu için Pınar'ı seçen Sema, Pınar'dan sert bir tavırla karşılık aldı.
Sema'nın gözyaşlarına boğulduğu seçmelerde en sonunda Acun Ilıcalı oyun alanına gelerek müdahalede bulundu.
Söz konusu tartışma Acun Ilıcalı'nın müdahalesiyle sona erse de konseyde yeniden alevlendi ve Sema, Pınar hakkında isyan etti.
Sema'nın bu sözleri sonrasında Pınar da sessizliğini bozdu ve kendini savundu:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Söz konusu tartışmanın ardından Sema, takım arkadaşlarından kendi adını yazmalarını istedi ve 3. eleme adayı oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın