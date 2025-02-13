Acun Ilıcalı Müdahale Etti: Sema ve Pınar'ın Oyun Öncesi Tartışması Konseye Sıçradı

'Buraya gelirken oyun oynayacağını bile bile geldi. Ben onu oyunda seçebilirim, oyunda tekme-tokat ona girecek miydim, onu mu ima ediyor. İki itişecektik olacaktı bitecekti. 'Ben oynamak istemiyorum' deseydi tamamdı. Beni psikopat gibi göstermeye, şiddet bağımlısı ilan etmeye çalışıyor. Artık çok sıkıldım. Herkesin kalbini kendi kalbi gibi zannediyor. Arkadaşlarına bile iğneleyici laf sokarak konuşuyor. Onun zekası kötülükten başka bir işe yaramıyor. Ondan sonra da beni niye dövdüler'