Giray Altınok, Güldür Güldür Show'dan Neden Ayrıldığını Açıkladı
Giray Altınok, Güldür Güldür Show'dan Neden Ayrıldığını Açıkladı
BluTV'deki Prens dizisiyle hepimizin beğenisini kazanan Giray Altınok, uzun süredir yer aldığı Güldür Güldür Show'dan ayrılmasıyla herkesi üzmüştü. Feridun karakterine hayat veren Altınok, buradaki ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu.
KAYNAK: Demirkol'un Galaxy Rehberi
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BluTV'nin fenomen dizisi Prens'ten önce Güldür Güldür Show'da Feridun karakteriyle tanıdığımız Giray Altınok, programın 345. bölümünde ayrılık kararı almıştı.
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Söz konusu ayrılık Güldür Güldür seyircisini epey üzerken Mehmet Demirkol, Demirkol'un Galaxy Rehberi programında bu konuyu sordu.
Altınok'a "Güldür Güldür'den neden ayrıldın? Prens için mi?" diye soran Demirkol, böylece hepimizin kafasındaki soru işaretlerini gidermiş oldu.
İşte Giray Altınok'un Güldür Güldür açıklaması:
Videoyu da buraya bırakıyoruz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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