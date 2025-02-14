Giray Altınok, Güldür Güldür Show'dan Neden Ayrıldığını Açıkladı

'Her zaman söylerim yani orası bir aile. Böyle hani aile evinden çıkıp bir üniversite okuyup bayramda döndüğünde çok mutlu olduğun bir an var. Güldür Güldür hepimiz için orası. Senaryo aşamalarında biz olduğumuz için yani kendi işlerimizi yazdığımız için sadece çekim olsa tolere edilebilir bir takvim o ama hem de senaryo olduğu için ve bir de Güldür Güldür'ün takvimi bazen ülkenin durumuna göre bazen kötü bir şey oluyor, çekemiyoruz. Bazen 5-6 günlük bir çalışma temposu gerekiyor. Ben ufak bir müsaade istedim çok sağ olsunlar çok tolere ettiler o konuda.'