onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Giray Altınok, Güldür Güldür Show'dan Neden Ayrıldığını Açıkladı

Giray Altınok, Güldür Güldür Show'dan Neden Ayrıldığını Açıkladı

Güldür Güldür
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.02.2025 - 18:08

BluTV'deki Prens dizisiyle hepimizin beğenisini kazanan Giray Altınok, uzun süredir yer aldığı Güldür Güldür Show'dan ayrılmasıyla herkesi üzmüştü. Feridun karakterine hayat veren Altınok, buradaki ayrılığıyla ilgili ilk kez konuştu.

KAYNAK: Demirkol'un Galaxy Rehberi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

BluTV'nin fenomen dizisi Prens'ten önce Güldür Güldür Show'da Feridun karakteriyle tanıdığımız Giray Altınok, programın 345. bölümünde ayrılık kararı almıştı.

BluTV'nin fenomen dizisi Prens'ten önce Güldür Güldür Show'da Feridun karakteriyle tanıdığımız Giray Altınok, programın 345. bölümünde ayrılık kararı almıştı.

Söz konusu ayrılık Güldür Güldür seyircisini epey üzerken Mehmet Demirkol, Demirkol'un Galaxy Rehberi programında bu konuyu sordu.

Söz konusu ayrılık Güldür Güldür seyircisini epey üzerken Mehmet Demirkol, Demirkol'un Galaxy Rehberi programında bu konuyu sordu.

Altınok'a "Güldür Güldür'den neden ayrıldın? Prens için mi?" diye soran Demirkol, böylece hepimizin kafasındaki soru işaretlerini gidermiş oldu.

Altınok'a "Güldür Güldür'den neden ayrıldın? Prens için mi?" diye soran Demirkol, böylece hepimizin kafasındaki soru işaretlerini gidermiş oldu.

İşte Giray Altınok'un Güldür Güldür açıklaması:

İşte Giray Altınok'un Güldür Güldür açıklaması:

'Her zaman söylerim yani orası bir aile. Böyle hani aile evinden çıkıp bir üniversite okuyup bayramda döndüğünde çok mutlu olduğun bir an var. Güldür Güldür hepimiz için orası. Senaryo aşamalarında biz olduğumuz için yani kendi işlerimizi yazdığımız için sadece çekim olsa tolere edilebilir bir takvim o ama hem de senaryo olduğu için ve bir de Güldür Güldür'ün takvimi bazen ülkenin durumuna göre bazen kötü bir şey oluyor, çekemiyoruz. Bazen 5-6 günlük bir çalışma temposu gerekiyor. Ben ufak bir müsaade istedim çok sağ olsunlar çok tolere ettiler o konuda.'

Videoyu da buraya bırakıyoruz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın