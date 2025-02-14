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Evrim Akın'ın Kanalında Duyuruldu! Bez Bebek Dizisi Geri Dönebilir

Evrim Akın'ın Kanalında Duyuruldu! Bez Bebek Dizisi Geri Dönebilir

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.02.2025 - 20:38

Bir döneme damga vuran çocuk dizisi Bez Bebek'i muhakkak hatırlarsınız. Evrim Akın'ın bez bebek Nana karakterine hayat verdiği dizi yayınlandığı dönem izlenme rekorları kırmıştı. Dizinin senaristi Nilbanu Engindeniz, Evrim Akın'ın YouTube kanalına konuk oldu ve dizinin geri dönebileceğini açıkladı. İşte detaylar...

KAYNAK: Evrim Akın/ YouTube

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2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek, o dönemin en çok izlenen çocuk-aile dizilerinin başında geliyor.

2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek, o dönemin en çok izlenen çocuk-aile dizilerinin başında geliyor.

101. bölümde final yapan Bez Bebek dizisinde Nana'yı canlandıran Evrim Akın'ın kanalında ortalığı karıştıracak iddialar konuşuldu.

101. bölümde final yapan Bez Bebek dizisinde Nana'yı canlandıran Evrim Akın'ın kanalında ortalığı karıştıracak iddialar konuşuldu.

Evrim Akın'ın YouTube kanalında konuk olan Bez Bebek'in senaristi Nilbanu Engindeniz dizinin yeniden çekilebileceğini itiraf etti.

Evrim Akın'ın YouTube kanalında konuk olan Bez Bebek'in senaristi Nilbanu Engindeniz dizinin yeniden çekilebileceğini itiraf etti.

Engindeniz, Hakan ve Nana'nın evlendiği ve sihir güçleri olan bir çocukları olduğu Bez Bebek'in devamının ilk 5 bölümünün hazır olduğunu ama kanal bulmakta zorluk çektiklerini açıkladı.

Engindeniz, Hakan ve Nana'nın evlendiği ve sihir güçleri olan bir çocukları olduğu Bez Bebek'in devamının ilk 5 bölümünün hazır olduğunu ama kanal bulmakta zorluk çektiklerini açıkladı.

İşte o açıklamalar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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