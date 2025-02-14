Evrim Akın'ın Kanalında Duyuruldu! Bez Bebek Dizisi Geri Dönebilir
Evrim Akın'ın Kanalında Duyuruldu! Bez Bebek Dizisi Geri Dönebilir
Bir döneme damga vuran çocuk dizisi Bez Bebek'i muhakkak hatırlarsınız. Evrim Akın'ın bez bebek Nana karakterine hayat verdiği dizi yayınlandığı dönem izlenme rekorları kırmıştı. Dizinin senaristi Nilbanu Engindeniz, Evrim Akın'ın YouTube kanalına konuk oldu ve dizinin geri dönebileceğini açıkladı. İşte detaylar...
KAYNAK: Evrim Akın/ YouTube
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek, o dönemin en çok izlenen çocuk-aile dizilerinin başında geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
101. bölümde final yapan Bez Bebek dizisinde Nana'yı canlandıran Evrim Akın'ın kanalında ortalığı karıştıracak iddialar konuşuldu.
Evrim Akın'ın YouTube kanalında konuk olan Bez Bebek'in senaristi Nilbanu Engindeniz dizinin yeniden çekilebileceğini itiraf etti.
Engindeniz, Hakan ve Nana'nın evlendiği ve sihir güçleri olan bir çocukları olduğu Bez Bebek'in devamının ilk 5 bölümünün hazır olduğunu ama kanal bulmakta zorluk çektiklerini açıkladı.
İşte o açıklamalar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın