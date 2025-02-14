Sevilen Oyuncu Arka Sokaklar Kadrosuna Veda Ediyor!
Sevilen Oyuncu Arka Sokaklar Kadrosuna Veda Ediyor!
Geçtiğimiz hafta 700. bölümüyle ekrana gelen Arka Sokaklar kadrosunda şaşırtan bir gelişme yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen bir oyuncu diziye veda edecek. İşte detaylar...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Tam 700 bölümdür Kanal D ekranlarında izlediğimiz Arka Sokaklar'ın enfes başarısı tam gaz devam ediyor.
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19 yıldır onlarca oyuncunun gelip gittiği Arka Sokaklar'la ilgili Birsen Altuntaş beklenmedik bir haber yayınladı.
Altuntaş'ın haberine göre dizide Fikri Yeniceli rolüne hayat veren Burak Alkaş ekibe ilerleyen bölümlerde veda edecek.
Ekim ayında kadroya dahil olan Burak Alkaş, şu an aynı anda 3 farklı dizide rol alıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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