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Nagihan Karadere, Survivor'a Döneceği İddialarına Son Noktayı Koydu

Nagihan Karadere, Survivor'a Döneceği İddialarına Son Noktayı Koydu

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.02.2025 - 10:53

Survivor 2025 başladığından beri efsane yarışmacılardan Nagihan Karadere'nin yedeklerden yarışmaya dahil olması bekleniyor. Konu hakkında daha önce de açıklama yapan Nagihan, son noktayı koyduğu bir video yayınladı.

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Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Nagihan Karadere, her sezon yarışmada yer alması beklenen bir isim.

Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Nagihan Karadere, her sezon yarışmada yer alması beklenen bir isim.

Özellikle Survivor 2024'te yarattığı tartışmalarla adından söz ettiren Nagihan, 2025 sezonunda yer almadığı için büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Özellikle Survivor 2024'te yarattığı tartışmalarla adından söz ettiren Nagihan, 2025 sezonunda yer almadığı için büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Survivor izleyicileri Nagihan'ın yedeklerden yarışmaya dahil olması için sürekli destek paylaşımları yaparken Nagihan'ın döneceğine dair iddialar had safhaya ulaşmıştı.

Survivor izleyicileri Nagihan'ın yedeklerden yarışmaya dahil olması için sürekli destek paylaşımları yaparken Nagihan'ın döneceğine dair iddialar had safhaya ulaşmıştı.

Nagihan söz konusu iddialara son noktayı koydu.

Konu hakkında video paylaşan Nagihan, "Survivor'a gelmiyorum" dedi.

Konu hakkında video paylaşan Nagihan, "Survivor'a gelmiyorum" dedi.

İşte Nagihan'ın o açıklamaları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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