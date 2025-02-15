Acun Ilıcalı, Survivor Ayşe'nin Durumu Hakkında Açıklama Yaptı
Acun Ilıcalı, Survivor Ayşe'nin Durumu Hakkında Açıklama Yaptı
Survivor 2025'in iddialı yarışmacılarından Ayşe Yüksel, geçirdiği talihsiz kazanın ardından haftalardır oyunlarda yer almıyor. Ayşe'nin Survivor'daki akıbetinin ne olacağı merak edilirken Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. İşte detaylar...
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Survivor 2025'in popüler yarışmacılarından Ayşe Yüksel, yemek yaptığı esnada gözüne yağ sıçramasıyla yarışmadan uzaklaşmak durumunda kalmıştı.
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Yaşadığı talihsiz kaza sonrasında doktor gözetimi altında tutulan Ayşe'nin yarışmadaki akıbetinin ne olacağı merak yaratıyor.
Acun Ilıcalı, Ayşe'nin Survivor'a devam edip etmeyeceği hakkında açıklama yaptı.
Videoyu da buraya bırakalım:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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