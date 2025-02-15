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Acun Ilıcalı, Survivor Ayşe'nin Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

Acun Ilıcalı, Survivor Ayşe'nin Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.02.2025 - 09:52

Survivor 2025'in iddialı yarışmacılarından Ayşe Yüksel, geçirdiği talihsiz kazanın ardından haftalardır oyunlarda yer almıyor. Ayşe'nin Survivor'daki akıbetinin ne olacağı merak edilirken Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

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Survivor 2025'in popüler yarışmacılarından Ayşe Yüksel, yemek yaptığı esnada gözüne yağ sıçramasıyla yarışmadan uzaklaşmak durumunda kalmıştı.

Survivor 2025'in popüler yarışmacılarından Ayşe Yüksel, yemek yaptığı esnada gözüne yağ sıçramasıyla yarışmadan uzaklaşmak durumunda kalmıştı.

Yaşadığı talihsiz kaza sonrasında doktor gözetimi altında tutulan Ayşe'nin yarışmadaki akıbetinin ne olacağı merak yaratıyor.

Yaşadığı talihsiz kaza sonrasında doktor gözetimi altında tutulan Ayşe'nin yarışmadaki akıbetinin ne olacağı merak yaratıyor.

Acun Ilıcalı, Ayşe'nin Survivor'a devam edip etmeyeceği hakkında açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı, Ayşe'nin Survivor'a devam edip etmeyeceği hakkında açıklama yaptı.

'Ayşe iki hafta sonra anca adaya gelebilir bir ay sonra anca Parkura çıkabilir. Sonrası ne kadar başarılı olur soru işareti. Bizim için Ayşe devam etmemesi daha iyi. Ama kendisine bırakıyoruz son kararı kendisiyle özel olarak konuşacağım eğer devam edecem derse bizim için sorun yok.'

Videoyu da buraya bırakalım:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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