Acun Ilıcalı, Survivor Ayşe'nin Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

'Ayşe iki hafta sonra anca adaya gelebilir bir ay sonra anca Parkura çıkabilir. Sonrası ne kadar başarılı olur soru işareti. Bizim için Ayşe devam etmemesi daha iyi. Ama kendisine bırakıyoruz son kararı kendisiyle özel olarak konuşacağım eğer devam edecem derse bizim için sorun yok.'