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Aile Bakanlığı’nın 14 Şubat Paylaşımına İrfan Değirmenci’den Bomba Yanıt: "Yasal Hale Getirirseniz Düşünürüz"

Aile Bakanlığı’nın 14 Şubat Paylaşımına İrfan Değirmenci’den Bomba Yanıt: "Yasal Hale Getirirseniz Düşünürüz"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.02.2025 - 18:51

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi X hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel “Seviyorsan git evlen bence” paylaşımı yapıldı. Bakanlığın paylaşımına vatandaşlardan ekonomik eleştirilerle tepki geldi. 

Ancak en dikkat çeken yorum gazeteci İrfan Değirmenci’den geldi. Bakanlığın paylaşımını alıntılayan Değirmenci LGBTİQ+ haklarına dikkat çekti. “Aşk bir insan hakkıdır” yazılı görsel paylaşan Değirmenci, “Yasal hale getirirseniz düşünürüz aşko” yanıtını verdi.

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Aile Bakanlığı’nın 14 Şubat paylaşımı oldukça konuşuldu. “Seviyorsan git evlen bence” paylaşımını yapan Bakanlık, yaptığı espriye büyük ihtimalle bir tek kendisi gülmüş olacak ki tepki çekti.

Aile Bakanlığı’nın 14 Şubat paylaşımı oldukça konuşuldu. “Seviyorsan git evlen bence” paylaşımını yapan Bakanlık, yaptığı espriye büyük ihtimalle bir tek kendisi gülmüş olacak ki tepki çekti.
twitter.com

Kim ne dedi, tepkiler ne oldu? Hepsi içeriğimizde 👇

Gazeteci İrfan Değirmenci’nin Bakanlığın bu paylaşımına yaptığı yorum ise alkışlanacak cinsten.

Gazeteci İrfan Değirmenci’nin Bakanlığın bu paylaşımına yaptığı yorum ise alkışlanacak cinsten.
twitter.com

'Aşk bir insan hakkıdır' yazılı görsel paylaşan Değirmenci, 'Yasal hale getirirseniz düşünürüz aşko' yorumunu yazdı.

Değirmenci'nin yorumuna destek yağdı 👇

Değirmenci'nin yorumuna destek yağdı 👇
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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