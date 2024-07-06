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İrfan Değirmenci'den Kendisini Eleştirenlere Yanıt: "Ben LGBTİ Kimliğimle Barışığım"

İrfan Değirmenci'den Kendisini Eleştirenlere Yanıt: "Ben LGBTİ Kimliğimle Barışığım"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.07.2024 - 19:37

Merih Demiral'ın gol sevincini bozkurt işaretiyle göstermesi, günlerdir tartışmaların odağında. Gazeteci İrfan Değirmenci de Merih Demiral'ın bu hareketini değerlendirdi. 

Değirmenci, bu videosuna gelen yorumlara cevap vermeyi de ihmal etmedi.

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Avusturya maçında attığı gollerle Türkiye'yi çeyrek finale taşıyan Merih Demiral, sevincini bozkurt işaretiyle gösterdi.

Avusturya maçında attığı gollerle Türkiye'yi çeyrek finale taşıyan Merih Demiral, sevincini bozkurt işaretiyle gösterdi.

Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işareti, günlerdir de tartışmaların odağında. Kimisi bozkurtun siyasi bir anlamı olduğunu söylerken kimisi de Türkleri temsil ettiğini söylüyor.

Gazeteci İrfan Değirmenci de kendi YouTube hesabından paylaştığı bir videoda, Merih Demiral'ın bozkurt işaretini değerlendirdi.

Gazeteci İrfan Değirmenci de kendi YouTube hesabından paylaştığı bir videoda, Merih Demiral'ın bozkurt işaretini değerlendirdi.

'Merih Demiral'ı attığı goller için tebrik ederiz' diyerek söze başlayan Değirmenci, yıllarca kendisine 'habere siyaseti karıştırma' dendiğini hatırlattı.

"Bozkurt işareti yaparak ve bu işareti Türklüğün simgesi gibi göstererek tribünlere selam gönderdi."

"Bozkurt işareti yaparak ve bu işareti Türklüğün simgesi gibi göstererek tribünlere selam gönderdi."

Değirmenci, paylaştığı videoda 'Aslında bu selam galiba MHP Genel Merkezi'ne gönderildi. Zira Türklüğün, Türkiye'nin sembolü değil. Bir siyasi hareketin sembolü' ifadelerini kullandı.

İrfan Değirmenci'nin paylaşmış olduğu videodan bir kesit ise sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından paylaşıldı.

İrfan Değirmenci, kendi videosunu alıntılayarak "yaylana yaylana" konuştuğunu söyleyen kişiyi cevapsız bırakmadı.

İrfan Değirmenci, kendi videosunu alıntılayarak "yaylana yaylana" konuştuğunu söyleyen kişiyi cevapsız bırakmadı.
twitter.com
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"Yaylanmadan sözün özünü diyeyim o halde" diyen İrfan Değirmenci, 10 maddelik bir paylaşımda bulundu.

"Yaylanmadan sözün özünü diyeyim o halde" diyen İrfan Değirmenci, 10 maddelik bir paylaşımda bulundu.

  • 1-Milli takım formasıyla bozkurt işaretli gol sevinci, futbolun siyasete alet edilmesidir.

  • 2-Milli takımın galibiyet sevincini yaşamak her siyasi görüşten T.C. vatandaşı olarak hakkımızdır.

"3- Beni hal ve hareketlerim üzerinden linç etmek isteyenler bel altı vurmaya çalışmış. Ben lgbti kimliğimle barışığım. Yara almam. Boşuna uğraşırsınız..."

"3- Beni hal ve hareketlerim üzerinden linç etmek isteyenler bel altı vurmaya çalışmış. Ben lgbti kimliğimle barışığım. Yara almam. Boşuna uğraşırsınız..."

  • 4- Kıvranır gibi anlatıyorsam sözün doğrusunu seçip başta milli futbolcumuz olmak üzere kimseyi incitmeme gayretimden.

  • 5- Ben kimseyi incitmeyeyim derken benim yedi sülaleme söven ergenler, mahkeme celbi gelince ananızı babanızı araya koyup özür diletmece yok ama muhatabınız avukatımdır.

  • 6- Futbol sadece futbol değildir. Yönetenlerin asıl sorunlar konuşulmasın diye kullandıkları bir aygıttır aynı zamanda.

"7- Ulusça sevinmeyeli epey oldu. Umarım A Milli Futbol Takımımız o kupayı da kaldırır ANCAK"

"7- Ulusça sevinmeyeli epey oldu. Umarım A Milli Futbol Takımımız o kupayı da kaldırır ANCAK"
twitter.com

  • 8- Estirilmeye çalışılan faşist rüzgar bile ülke tarihinin en ağır ekonomik ve sosyal krizinin bizzat bozkurtçu rabiacı bu koalisyon tarafından yaşatıldığı gerçeğini unutturmayacak!

  • 9- Söz konusu ülke sevgisiyse ülkenin insanı iyi bir hayat sürsün, doğal kaynakları sömürülmesin diye mücadele eden sosyalistlerin eline su dökemezsiniz.

  • 10- Bozkurt işareti yapmak kolaydır. Zor olan Ülkü Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş'in acılı eşinin sorduğu sorulara net yanıt verebilmektir.

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Fatih Akman

2000 yıllık türk tarihinin sembolünü bir siyasi partiye bağlamak da ne bileyim türk olmayanların işi

Nokta virgül

bir kerede güzwl olan bişeyde katkınız olsun. sadece laf üretiyorsunuz.

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