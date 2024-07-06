İrfan Değirmenci'den Kendisini Eleştirenlere Yanıt: "Ben LGBTİ Kimliğimle Barışığım"
İrfan Değirmenci'den Kendisini Eleştirenlere Yanıt: "Ben LGBTİ Kimliğimle Barışığım"
Merih Demiral'ın gol sevincini bozkurt işaretiyle göstermesi, günlerdir tartışmaların odağında. Gazeteci İrfan Değirmenci de Merih Demiral'ın bu hareketini değerlendirdi.
Değirmenci, bu videosuna gelen yorumlara cevap vermeyi de ihmal etmedi.
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Avusturya maçında attığı gollerle Türkiye'yi çeyrek finale taşıyan Merih Demiral, sevincini bozkurt işaretiyle gösterdi.
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Gazeteci İrfan Değirmenci de kendi YouTube hesabından paylaştığı bir videoda, Merih Demiral'ın bozkurt işaretini değerlendirdi.
"Bozkurt işareti yaparak ve bu işareti Türklüğün simgesi gibi göstererek tribünlere selam gönderdi."
İrfan Değirmenci'nin paylaşmış olduğu videodan bir kesit ise sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından paylaşıldı.
İrfan Değirmenci, kendi videosunu alıntılayarak "yaylana yaylana" konuştuğunu söyleyen kişiyi cevapsız bırakmadı.
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"Yaylanmadan sözün özünü diyeyim o halde" diyen İrfan Değirmenci, 10 maddelik bir paylaşımda bulundu.
"3- Beni hal ve hareketlerim üzerinden linç etmek isteyenler bel altı vurmaya çalışmış. Ben lgbti kimliğimle barışığım. Yara almam. Boşuna uğraşırsınız..."
"7- Ulusça sevinmeyeli epey oldu. Umarım A Milli Futbol Takımımız o kupayı da kaldırır ANCAK"
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2000 yıllık türk tarihinin sembolünü bir siyasi partiye bağlamak da ne bileyim türk olmayanların işi
bir kerede güzwl olan bişeyde katkınız olsun. sadece laf üretiyorsunuz.
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