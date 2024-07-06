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Ala Tokel'in İzinden Emin Adımlarla: Danla Bilic'in Yakalandığı Genç Futbolcuyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi!

Ala Tokel'in İzinden Emin Adımlarla: Danla Bilic'in Yakalandığı Genç Futbolcuyla Aşk Yaşadığı İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 19:12

Danla Bilic'in biricik dostu Ala Tokel'in izinden gitmeye karar verdiği ve daha önce gecelerde yakalandığı genç milli futbolcuyla aşk yaşamaya başladığı iddia edildi!

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Zaman içerisindeki değişimi, güzelliği ve paylaşımlarıyla sık sık tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Danla Bilic, özel hayatıyla oldukça merak edilen isimlerden!

Zaman içerisindeki değişimi, güzelliği ve paylaşımlarıyla sık sık tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Danla Bilic, özel hayatıyla oldukça merak edilen isimlerden!

Mutlaka denk gelmişsinizdir, birkaç ay önce kendisinden yaşça küçük rapçi Çakal'la adı anılmış, ikilinin fırtınalı bir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Mutlaka denk gelmişsinizdir, birkaç ay önce kendisinden yaşça küçük rapçi Çakal'la adı anılmış, ikilinin fırtınalı bir aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Fakat yine olmadı, aşkta bir türlü dikiş tutturamayan Danla Bilic, kısacık bir süre içerisinde Çakal'la da ilişiğini kesti.

Fakat yine olmadı, aşkta bir türlü dikiş tutturamayan Danla Bilic, kısacık bir süre içerisinde Çakal'la da ilişiğini kesti.

Şimdilerde "bekarlık sultanlıktır" mottosuyla yazın ve tatilin keyfini çıkardığını düşünüyorduk ki geçtiğimiz saatlerde ortaya bomba bir iddia atıldı!

Şimdilerde "bekarlık sultanlıktır" mottosuyla yazın ve tatilin keyfini çıkardığını düşünüyorduk ki geçtiğimiz saatlerde ortaya bomba bir iddia atıldı!

Danla Bilic'in biricik dostu Ala Tokel, geçtiğimiz aylarda 22 yaşındaki Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açmıştı hatırlarsanız. Hemen arkasından da yanlarına Danla Bilic'i ve diğer milli futbolcumuz Doğan Alemdar'ı da aldıkları bir gecede magazin kameralarına yakalanmışlardı.

Danla Bilic'in biricik dostu Ala Tokel, geçtiğimiz aylarda 22 yaşındaki Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açmıştı hatırlarsanız. Hemen arkasından da yanlarına Danla Bilic'i ve diğer milli futbolcumuz Doğan Alemdar'ı da aldıkları bir gecede magazin kameralarına yakalanmışlardı.

Doğal olarak aşk dedikoduları çıkmıştı tabii. Danla Bilic'in kameraları gördüğü an girdiği şok ve haller de görülmeye değerdi tabii... Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

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Bize aşk yok denmişti fakat Danla Bilic'ten gelen takip hamlesi göze fena battı! Gece beraber yakalandıklarından beri sesleri solukları çıkmayan ikilinin dün gece saatlerinde birbirlerini takibe alması aşk dedikodularını bir kez daha alevlendirdi.

Bize aşk yok denmişti fakat Danla Bilic'ten gelen takip hamlesi göze fena battı! Gece beraber yakalandıklarından beri sesleri solukları çıkmayan ikilinin dün gece saatlerinde birbirlerini takibe alması aşk dedikodularını bir kez daha alevlendirdi.

Danla tarafından henüz bir açıklama yok, huyu da değildir zaten. Ama ansızın bir hikaye gelirse şaşırmayız! Ne diyorsunuz Danla Bilic'in 21 yaşındaki genç milliyle aşk yaşamaya başlamış olması muhtemel mi? Hadi yorumlarda buluşalım!

Danla tarafından henüz bir açıklama yok, huyu da değildir zaten. Ama ansızın bir hikaye gelirse şaşırmayız! Ne diyorsunuz Danla Bilic'in 21 yaşındaki genç milliyle aşk yaşamaya başlamış olması muhtemel mi? Hadi yorumlarda buluşalım!

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