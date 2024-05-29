Ala Tokel'le Beraber Milli Futbolcularla Görüntülenen Danla Bilic Muhabirleri Görünce Şekilden Şekle Girdi!
Ala Tokel'le Beraber Milli Futbolcularla Görüntülenen Danla Bilic Muhabirleri Görünce Şekilden Şekle Girdi!
Sosyal medyanın yükselen isimlerinin başında gelen Danla Bilic aşk hayatıyla ilgi çeken isimlerden biri. Çakal'la biten aşkı sonrası yakın arkadaşı Ala Tokel ile birlikte milli futbolcularla görüntülenen Bilic'in kameralara yakalanınca panik haline girmesi dikkatlerden kaçmadı...
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Sosyal medyanın ve influencerların yükselen isimlerinden biri olan Danla Bilic, gerek paylaşımları, gerek aşk hayatı gerekse değişimiyle dillerden bir türlü düşmeyen isimlerden biri.
YouTube'la başlayan kariyeriyle milyonlara ulaşan, işbirlikleriyle büyük izlenmeler elde eden Bilic en son rapçi Çakal ile yaşadığı ilişkiyle gündeme bomba gibi düşmüştü.
Aniden başlayan ve sosyal medya paylaşımlarıyla duyurulan bu aşkın bitişi de çok ani olmuştu! Aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamayan isim Ala Tokel'in arasını yaptığı rapçiyle de mutluluğu bulamamıştı.
Çağrı Şahin ile yaşadığı aşkla ve yaş farklarıyla gündeme gelen Ala Tokel de ilişkisinin ardından hemen yeni aşklara yelken açtı ve yine gündeme bomba gibi düştü.
22 yaşındaki Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım ile yeni bir ilişkiye başlayan Tokel yine herkesi şoke etmiş ve bu haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
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Milli futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar ile geçtiğimiz gece dışarıda görülen Danla Bilic ve Ala Tokel magazin kameralarına yakalandı.
Magazin muhabirlerinin "Doğan Alemdar ile Danla Bilic arasında aşk mı var?" sorularını yanıtsız bırakan Danla Bilic kameralardan uzaklaşırken Ala Tokel "Onların bir ilişkisi yok benim ilişkim var" diyerek aralarında bir şey olmadığını söyledi.
İşte o anlar 👇
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