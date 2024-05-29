Duyduğunda Yıkılacak: Antidepresan Şarkısını Söylemesine İzin Vermeyen Nihat Doğan'dan Mabel'e "Küstüm" Sitemi
Duyduğunda Yıkılacak: Antidepresan Şarkısını Söylemesine İzin Vermeyen Nihat Doğan'dan Mabel'e "Küstüm" Sitemi
Mabel Matiz'in Antidepresan şarkısını seslendiren Nihat Doğan, şarkının asıl sahibine yaptığı haykırışlara rağmen bir cevap alamamıştı! Nihat Doğan ilk defa konuştu...
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Mabel Matiz'in sevilen şarkısı Antidepresan'ı katıldığı bir programda kendi yorumuyla seslendiren Nihat Doğan kısa sürede sosyal medya gündemine yerleşmişti.
Ardından birçok ünlü isim bu anları tiye almış ve taklit ettikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.
"Ya gel beraber düet yapalım yoksa ver bana bak ben tertemiz kılçıksız fileto yapmışım zaten. Ben bu yolu yürürüm” diyen Nihat Doğan Mabel'e götürdüğü teklifle de çok konuşulmuştu.
Nihat Doğan şarkıya kattığı yorumun ardından Mabel Matiz'den şarkıyı kendisine vermesini istemiş ve kendisine "Depresyon şarkısı böyle okunur" şeklinde iddialı bir çıkışta bulunuştu.
Mabel Matiz'in tüm bu isteklere sessiz kalması ise Nihat Doğan'ı oldukça üzdü! Aramızda Kalmasın isimli programa katılan şarkıcı Mabel Matiz'in adını ağzına almak istemedi...
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"Mabel Matiz ile aran nasıl?" sorularına "Ona çok kırgınım, adını bile söylemek istemiyorum" şeklinde cevap veren isim açık açık duygularının incindiğini böyle ifade etti...
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